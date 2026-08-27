Tunisie: Coupures d'eau et d'électricité - Saïed dénonce des «actes prémédités» et promet une riposte ferme

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, hier mercredi au Palais de Carthage, une réunion consacrée aux récentes coupures d'eau et d'électricité survenues dans plusieurs régions du pays.

Ont pris part à cette réunion la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, ainsi que les PDG de la Steg, Fayçal Trifa, et de la Sonède, Abdelhamid Mneja.

Dès l'ouverture des travaux, le Chef de l'État est revenu sur les interruptions récurrentes de l'approvisionnement en eau et en électricité, affirmant suivre l'évolution de la situation de manière continue, tout en saluant les efforts déployés sur le terrain par les agents des deux compagnies nationales.

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Le Président de la République a toutefois estimé que la multiplication de ces dysfonctionnements à travers divers secteurs et régions ne relève pas de simples incidents fortuits ou de cas isolés. Selon lui, les enquêtes ont révélé que ces coupures ne sont pas dues à des pannes techniques ordinaires, mais résultent d'actes prémédités visant à attiser les tensions, propager de fausses informations et nuire au quotidien des citoyens dans leurs besoins les plus élémentaires.

Kaïs Saïed a souligné que les «ennemis de la patrie et leurs alliés sont désormais démasqués aux yeux du peuple tunisien», insistant sur le fait que la cohésion du front intérieur et la vigilance citoyenne viendront à bout de ces manoeuvres criminelles, quelle qu'en soit la source.

Enfin, le Président a affirmé que le peuple tunisien attend des actes concrets plutôt que des déclarations, annonçant des mesures imminentes et rappelant que l'histoire des nations traverse des moments charnières destinés à bâtir une nouvelle ère.