Tunisie: Pénurie de locomotives - La SNCFT contrainte d'annuler plusieurs liaisons interurbaines

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé la suppression de cinq dessertes pour les voyageurs programmées, hier et aujourd'hui, en raison d'un manque critique de locomotives disponibles.

Dans un communiqué officiel, la compagnie ferroviaire a expliqué que ce déficit matériel l'a contrainte à réduire ses fréquences sur plusieurs lignes reliant la capitale aux régions, dans l'attente d'un retour progressif à la normale du trafic ferroviaire.

Les perturbations débutent dès le mercredi soir avec l'annulation du train de nuit reliant Tunis à Gabès, dont le départ est habituellement fixé à 21h15.

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