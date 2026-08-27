Tunisie: Affiche officielle des Journées Cinématographiques de Carthage - L'appel à candidatures lancé

Le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI), en concertation avec la direction des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), a annoncé ce mercredi l'ouverture des candidatures pour la création de l'affiche officielle de la 37e édition du festival, prévue du 12 au 19 décembre 2026.

Dans son communiqué, le Centre invite les créateurs et designers souhaitant participer à consulter le cahier des charges et les modalités du concours sur le site officiel des JCC.

La date limite pour le dépôt des dossiers a été fixée au 4 septembre 2026 à 12h00.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 37e édition des JCC, un rendez-vous incontournable du 7e art en Tunisie ainsi que dans les pays arabes et africains.