Tunisie: JM/6e journée - Le bronze de Molka Ben Mabrouk porte la moisson tunisienne à 13 médailles

La boxeuse tunisienne Molka Ben Mabrouk a décroché, mercredi, une médaille de bronze, portant ainsi à 13 médailles le bilan de la délégation tunisienne (2 en or, 2 en argent et 9 en bronze), au terme de la sixième journée des Jeux méditerranéens de Tarente 2026, marquée notamment par la qualification de la sélection tunisienne de football pour les demi-finales.

Malgré cette nouvelle médaille, la délégation tunisienne a reculé d'une place au classement général, pour occuper désormais le 10e rang, alors que l'Italie continue de dominer largement le tableau des médailles avec un total de 97 médailles (32 or, 35 argent et 30 bronze). La Turquie occupe la deuxième place avec 45 médailles (21 or, 11 argent et 13 bronze), devant la Grèce, troisième avec 33 médailles (12 or, 10 argent et 11 bronze).

La médaille de bronze de Molka Ben Mabrouk a été obtenue dans la catégorie des moins de 75 kg, à la suite de sa défaite en demi-finale face à l'Égyptienne Nabila Alaa Eddine, sur le score de 2-3.

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Au terme de son parcours, Molka Ben Mabrouk n'a pas caché sa grande déception d'avoir laissé échapper la qualification pour la finale. Dans une déclaration à l'envoyé spécial de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) à Tarente, elle a indiqué avoir abordé le combat avec beaucoup d'engagement, estimant avoir remporté les deux premiers rounds, mais le troisième round a finalement changé la physionomie du match, faisant pencher la balance du côté de son adversaire.

Elle a par ailleurs contesté le verdict des juges lors du troisième round, faisant état de plusieurs décisions qu'elle considère comme discutables dans le décompte des points.

En football, la sélection tunisienne des moins de 21 ans a poursuivi ses belles prestations en décrochant son billet pour les demi-finales, après sa victoire face à la Turquie (2-1), lors du match disputé au stade Giovanni Paolo de Francavilla, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A.

Les deux buts tunisiens ont été inscrits par Mohamed Rayen Anane à la 36e minute et par le Turc Taha Emir Anas, contre son camp, à la 55e minute. La Turquie a réduit l'écart à la 64e minute par Ozder Ozkan.

En demi-finale, prévue vendredi à partir de 10h30, les coéquipiers du capitaine Amine Allala affronteront l'Italie, pays hôte, qui a terminé deuxième du groupe B.

Dans une déclaration à l'envoyé de la TAP à Tarente, le sélectionneur tunisien Anis Boujelbane a salué la prestation de ses joueurs, soulignant les efforts consentis pour décrocher cette victoire et accéder avec mérite au dernier carré. Il a également appelé à tourner la page du premier tour et à se concentrer pleinement sur la demi-finale.

De son côté, la sélection tunisienne féminine de handball a poursuivi sa série positive en enregistrant une troisième victoire consécutive, après avoir largement dominé la Grèce sur le score de 41-28.

Dans une déclaration à l'envoyé de la TAP à Tarente, l'entraîneur adjoint de la sélection tunisienne, Ahmed Ben Mahmoud, a insisté sur l'importance de remporter les deux matches restants afin de rester pleinement en course pour la médaille d'or. Il a également souligné la nécessité de bien gérer l'effectif et de donner du temps de jeu à l'ensemble des joueuses afin de les maintenir dans les meilleures dispositions en vue de la finale.

La joueuse tunisienne Salma Ben Houssine a estimé que le match le plus difficile disputé jusqu'à présent était celui face à l'Italie, tout en envisageant une nouvelle confrontation entre les deux sélections pour la médaille d'or de la compétition.

Enfin, la sélection tunisienne de nage avec palmes a fait mercredi son entrée en lice dans cette discipline, qui figure pour la première fois au programme des Jeux méditerranéens. Le début de compétition n'a toutefois pas été à la hauteur des attentes pour les représentants tunisiens, en attendant la poursuite des épreuves jeudi.