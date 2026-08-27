Tunisie: Conférence de presse du sélectionneur national Mouine Châabani - « Améliorer notre classement FIFA »

Le premier objectif du sélectionneur national est de réussir ses deux matchs au mois de septembre pour améliorer le classement Fifa de l'équipe nationale qui a beaucoup régressé à cause de ses contreperformances à la Coupe du monde.

Le sélectionneur national, Mouine Chaâbani, a tenu hier matin sa première conférence de presse pour évoquer son programme de travail pour la période à venir. Une conférence de presse qui s'est tenue en présence du membre fédéral et responsable de la sélection nationale, Moez Mestiri, qui, dans son allocution d'ouverture, n'a pas pu s'empêcher de s'excuser après la débâcle au dernier Mondial : "C'est une nouvelle page que nous ouvrons avec Mouine Chaâbani après la participation décevante à la Coupe du monde. Nous présentons, d'ailleurs, nos excuses après cette décevante participation. Nous vous demandons de soutenir l'équipe nationale en cette période critique qui exige de la patience. Tout le monde doit se donner à 200%.", a déclaré Moez Mestiri avant de poursuivre : "Le choix de Mouine Chaâbani a été fait sur la base de son expérience. Il a répondu présent à l'appel du devoir national bien qu'il avait sous la main des offres beaucoup plus intéressantes sur le plan financier. Il a cru dans le projet sportif que nous avons élaboré ensemble pour les quatre ans à venir. Chaâbani a les larges prérogatives pour faire ses choix sans aucune intervention."

En d'autres termes, Mouine Chaâbani a carte blanche pour sélectionner les joueurs de son choix.

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Après la diffusion d'une vidéo présentant son parcours en tant que joueur puis comme entraîneur, le nouveau sélectionneur national a pris la parole : " En football, la situation ne peut rester figée. Nous travaillerons pour améliorer les conditions de travail au sein de la sélection nationale afin de faire de bons résultats. Notre premier objectif est d'améliorer notre classement Fifa.Nous avons déjà commencé le travail en puisant dans la liste élargie. Nous avons pris contact avec bon nombre de joueurs et fait le suivi afin d'en retenir les plus compétitifs pour le prochain stage de la sélection qui commencera le 21 septembre. D'ici cette date, trois journées au moins seront disputées dans le championnat national, voire cinq dans d'autres championnats. La compétitivité sera pour moi le facteur principal dans mes choix de sélection des joueurs à retenir pour le stage de septembre. Par ailleurs, un joueur âgé peut être retenu du moment qu'il est compétitif et joue régulièrement. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons sélectionner les joueurs ayant les meilleures dispositions. Des joueurs compétitifs avec un minimum de matchs dans les jambes."

"Accompagner les joueurs mentalement"

La débâcle de l'équipe nationale à la dernière Coupe du monde n'a pas été sans conséquence sur le moral des joueurs : "Il est vrai que la déception est grande après la participation décevante à la Coupe du monde. Mais comme c'était le cas entre 1996 et 1998 et entre 2002 et 2004, nous serons en mesure de surmonter l'échec du dernier Mondial.

Accompagner les joueurs mentalement pour surmonter cet échec est notre priorité. C'est pourquoi, nous allons axer une grande partie de notre travail sur le volet mental et psychologique pour que les joueurs aillent de l'avant d'autant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous disposons d'un bon groupe de joueurs. Il y a une pépinière intéressante. Nous devons, dans un premier temps, obtenir des résultats positifs pour, comme je l'ai dit, améliorer notre classement Fifa, mais aussi bien négocier nos deux premiers matchs, les 24 et 29 septembre, qui sont également importants. Obtenir des résultats positifs nous permettra d'améliorer l'image du football tunisien et sortir de la sphère négative".

Pour rappel, l'équipe de Tunisie affrontera l'Ouganda, le jeudi 24 septembre à Radès, avant de jouer en déplacement contre le Botswana, le mardi 29 septembre. Deux matchs comptant pour les 1ère et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2027.