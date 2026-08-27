Tunisie: Sousse-Plage Boujaafar - « La plage nous appartient à tous, nettoyons-la en une heure »

L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) ont lancé une grande campagne de sensibilisation environnementale à la plage Boujafar de Sousse, sous le signe « La plage nous appartient : tous ensemble, en une heure, nettoyons-la ».

Organisée avec l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), la municipalité de Sousse et les délégations régionales du tourisme, de la jeunesse et de l'environnement, la campagne a mobilisé un collectif d'associations s'activant dans le domaine de la protection de l'environnement, des scouts tunisiens et des volontaires.

Au programme : ateliers de tri sélectif et de compostage, concours pour enfants et nettoyage de terrain.

L'initiative vise en premier et dernier ressort à ancrer la citoyenneté environnementale et à encourager la participation collective pour la propreté des plages.

En toile de fond, le message véhiculé par les organisateurs : » la propreté de notre ville reflète la noblesse de nos valeurs et de notre patrimoine ».