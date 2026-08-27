Congo-Brazzaville: Handball - Étoile du Congo et AS Otohô à l'honneur

Après leurs remarquables performances lors de la 42e édition du Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, disputée du 8 au 14 juillet dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), les athlètes et dirigeants des deux clubs congolais ont été reçus et félicités, le 26 août à Brazzaville, par le ministre en charge des Sports, Hugues Ngouélondélé.

Les Stelliens, champions d'Afrique chez les messieurs, ainsi que les dames de l'AS Otohô, vice-championnes de la compétition, ont reçu les encouragements du gouvernement qui s'est engagé à récompenser les formations apportant des résultats positifs au pays.

Créant la surprise lors du rendez-vous continental en RDC, l'Étoile du Congo a présenté à l'exécutif son nouveau trophée qui marqué son grand retour sur le toit de l'Afrique, 42 ans après le sacre d'Interclub à Dakar, au Sénégal. Cette performance replace le handball masculin congolais au plus haut niveau continental.

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Ces résultats chez les messieurs ont été appuyés par le beau parcours des dames de l'AS Otohô, qui ont décroché la deuxième marche du podium. Un exploit combiné qui concrétise les efforts des autorités et de la Fédération congolaise de handball pour dynamiser cette discipline.

Les athlètes ont salué cette initiative ministérielle, exprimant le souhait de voir le gouvernement et les instances fédérales maintenir cet accompagnement pour donner un nouvel élan à leur carrière et continuer à faire rayonner le drapeau national lors des compétitions à venir.

« Notre travail consiste à jouer au handball et nous nous donnerons toujours à fond pour honorer notre pays. C'est notre activité principale. A cet effet, nous voulons simplement avoir des opportunités de nous exprimer. La réception du ministre nous motive davantage, d'autant plus que son message a été clair et encourageant », a déclaré la joueuse de l'AS Otohô, Bergina Rose Lekoussouma.

Dans son discours, le ministre Hugues Ngouélondélé a exprimé la gratitude du gouvernement envers les deux délégations, tout en appelant l'ensemble des acteurs à poursuivre sur cette voie avec rigueur, unité et pragmatisme. Pour le ministre, les équipes doivent être jugées à la hauteur des résultats qu'elles produisent sur le terrain.

«Nous profitons de cette occasion pour appeler tous les acteurs du handball congolais au rassemblement. Les brebis égarées doivent retrouver la raison et réintégrer les rangs. Après ces trophées ramenés au pays, le gouvernement ne peut rester indifférent. Une cérémonie officielle de récompense sera organisée dans les prochains jours pour célébrer ce travail qui fait la fierté de toute la nation », a affirmé Hugues Ngouélondélé.

La prochaine cérémonie viendra ainsi sceller l'engagement de l'État envers le développement du sport national et la valorisation de ses ambassadeurs continentaux.