Congo-Brazzaville: Parlement - Quatre avenants de contrats pétroliers adoptés

Les députés et les sénateurs ont respectivement adopté, les 25 et 26 août à Brazzaville, quatre avenants portant approbation des accords de partage de production entre la République du Congo et des partenaires contractuels, notamment des sociétés chinoises.

Les deux premières lois votées portent sur l'approbation des avenants n°1, relatifs aux permis Nanga II bis et Nanga IV, signés le 23 novembre 2023, entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), et la société Dingheng Mining Co. Ltd. Les deux autres concernent l'approbation de l'avenant n°1, relatif au contrat de partage de production du permis Nanga V, ainsi que celui relatif au permis Marine XXIX-A, signé le 25 avril 2025, entre la République du Congo, la SNPC et la société Oriental Energy SAU.

Les avenants adoptés portent, entre autres, sur la modification de la valeur du prix du baril de pétrole en le fixant au seuil unique de 90 dollars par baril, applicable pendant toute la durée des contrats, en remplacement des seuils variables prévus initialement. Des mesures qui visent à améliorer la lisibilité du cadre contractuel, renforcer l'attractivité économique des permis et à offrir une meilleure visibilité aux investisseurs. Elles devraient également favoriser la poursuite des investissements, contribuer à l'approvisionnement futur de la raffinerie de Pointe-Noire et renforcer les retombées économiques ainsi que fiscales du secteur des hydrocarbures.

Pour le permis Nanga II bis, le texte de loi prend aussi en compte la cession totale des intérêts participatifs de la société Dingheng Mining Co. Limited à la société sono-congolaise Énergies S.A.U, ainsi que le transfert de l'opérativité à cette même entité.

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Défendant ces affaires devant l'Assemblée nationale et le Sénat, le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, a souligné que cette réforme s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Congo et la Chine, qui a pris une autre dimension avec la présence de sociétés chinoises. « Il était aussi question de pouvoir envoyer ce signal avant la prochaine visite du chef de l'État en Chine en octobre, pour dire que nous encourageons les sociétés chinoises à investir au Congo », a-t-il indiqué.

Il a annoncé, par ailleurs, que l'une des sociétés chinoises présentes au Congo deviendra, d'ici deux à trois ans, le premier producteur du pays. « Nous aurons un super producteur », a-t-il dit, précisant que même à un prix inférieur, « la production et le volume que nous attendons avec les sociétés chinoises seront très importants».

Pour les parlementaires, bien qu'ils ne soient pas encore entrés dans leur phase de production, ces quatre permis augurent des lendemains meilleurs car ils s'inscrivent dans un partenariat gagnant-gagnant.