Afrique: L'Angola participe à la session du Comité régional de l'OMS pour le continent

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos de Sousa, participe, du 23 au 28 août à Addis-Abeba, en Éthiopie, à la 76e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP mercredi, Carlos de Sousa prendra la parole au nom de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, lors d'un forum réunissant les représentants des 47 États membres de la Région africaine de l'OMS.

La session analysera des documents stratégiques à portée régionale, en mettant l'accent sur les priorités relatives à la couverture sanitaire universelle et à la protection des populations contre les urgences sanitaires.

Cette réunion se tient dans un contexte de renforcement de la préparation aux futures pandémies, des capacités de réponse aux urgences et de la résilience des systèmes de santé dans les pays africains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation angolaise comprend de hauts responsables de différentes structures du ministère de la Santé, notamment la Direction nationale de la santé publique, l'Inspection générale des activités sanitaires et pharmaceutiques et les Instituts de lutte contre le sida et de recherche en santé.

Des représentants d'organisations internationales de santé participent également à la réunion, notamment l'Union africaine, la Banque mondiale, l'UNICEF, GAVI, le CDC Afrique et le Fonds mondial.

La participation de l'Angola permet au pays de contribuer à la définition des priorités sanitaires de la région africaine pour la période 2026-2035 et de renforcer l'alignement des politiques nationales sur les engagements sanitaires régionaux et mondiaux.