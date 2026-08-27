Angola: Extradition d'un ressortissant angolais du Portugal

26 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le Bureau du Procureur général de la République (PGR) a procédé, mardi, à l'extradition vers l'Angola du ressortissant angolais Fernando Nunes Correia, recherché par les autorités judiciaires nationales.

Selon un communiqué de presse du PGR transmis à l'ANGOP mercredi, l'extradition s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale en cours au sein du Bureau de la cybercriminalité et des preuves électroniques du PGR, dans laquelle le ressortissant angolais était recherché par la justice.

Le Bureau du Procureur général a précisé que le ressortissant angolais n'a pas encore été formellement inculpé et sera interrogé dans le cadre de l'enquête en cours.

Il a toutefois indiqué que des éléments laissent penser que le ressortissant angolais pourrait avoir participé à une opération criminelle signalée à 2025, qui pourrait être liée aux infractions d'accès illicite à un système informatique, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, sans préjudice d'autres infractions qui pourraient faire l'objet d'une enquête.

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Selon le Parquet, en sa qualité d'Autorité centrale de coopération judiciaire internationale en matière pénale, les procédures nécessaires à l'exécution de la demande d'extradition ont été mises en oeuvre, en coordination avec INTERPOL Angola, agence rattachée au Service d'Investigation Criminelle (SIC), et l'ambassade d'Angola au Portugal.

L'opération résulte d'une coordination entre les autorités compétentes d'Angola et du Portugal, dans le cadre des mécanismes de coopération judiciaire internationale en matière pénale, en vue de localiser, d'appréhender et de remettre le ressortissant aux autorités nationales.

Le Parquet a précisé que la décision d'extradition relève de la compétence judiciaire de l'État requis et ne constitue pas un acte administratif des autorités angolaises.

Il a également souligné que l'extradition, en soi, ne vaut pas présomption de culpabilité et qu'il appartient aux autorités judiciaires compétentes d'apprécier les faits allégués et de garantir à la personne concernée toutes les garanties de sa défense et le droit à un procès équitable.

L'institution a indiqué que l'extradition de Fernando Nunes Correia n'est pas un cas isolé, l'Angola ayant, ces dernières années, obtenu l'extradition de plusieurs citoyens recherchés par les systèmes judiciaires nationaux de différents pays.

Elle a ajouté que d'autres demandes d'extradition sont en cours d'examen, sous réserve de l'évaluation des autorités judiciaires compétentes des États concernés, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux applicables.

Le citoyen restera à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la durée restante de la procédure, conformément à la législation applicable.

Le Bureau du Procureur général de la République a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération judiciaire internationale en matière pénale et à lutter contre la criminalité, notamment celle commise par des moyens technologiques et électroniques.

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