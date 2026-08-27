Angola: BODIVA clôture en baisse de 1,49 %

Luanda — La bourse angolaise a clôturé la séance de mercredi en baisse de 1,49 %, sous l'effet de la performance négative des actions Unitel.

Selon le résumé quotidien de la Bourse angolaise des valeurs mobilières (BODIVA), 189 transactions ont été réalisées, portant sur 2 356 actions et représentant un volume total de 97,14 millions de kwanzas.

L'UNITEL a dominé le marché, avec 1 869 actions échangées en 104 transactions, pour un montant de 71,77 millions de kwanzas, soit 73,88 % du volume total des transactions.

Cependant, le cours de l'action de l'opérateur a chuté de 1,54 %, clôturant à 38 400 kwanzas, contribuant ainsi de manière significative à la performance négative de l'indice boursier global.

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Parmi les autres sociétés cotées, Banco Angolano de Investimentos (BAI) a été la seule à afficher une variation positive de 0,05 %, clôturant la séance à 96 800 kwanzas, avec 14 transactions et 86 actions échangées, pour une valeur de 8,32 millions de kwanzas.

Les actions de Banco Caixa Geral Angola, ENSA Seguros, BODIVA et Banco de Fomento Angola (BFA) sont restées pratiquement inchangées.

Banco Caixa Geral Angola a enregistré 26 transactions et 163 actions échangées, pour un volume de 3,26 millions de kwanzas, tandis que l'ENSA a réalisé 17 transactions, avec 128 actions échangées, pour un volume de 3,65 millions de kwanzas.

BODIVA a réalisé 13 transactions portant sur 59 actions, pour un montant de 5,04 millions de kwanzas, tandis que BFA a effectué 15 transactions, impliquant 51 actions, d'une valeur de 5,10 millions de kwanzas.

En termes de participation au volume financier, après UNITEL, BAI se distingue avec 8,57 %, suivie de BFA (5,25 %) et de BODIVA (5,19 %).

L'ENSA représente 3,76 % et BCGA 3,36 %.