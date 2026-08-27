Angola: Un gouverneur réaffirme son engagement à répondre aux problèmes des citoyens

25 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/JW/VIC/DK/SB

Saurimo — Le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias, a réitéré mardi, à Saurimo, la nécessité d'accorder une plus grande attention aux problèmes rencontrés par les citoyens de la province, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité publique.

Lors de l'ouverture de la 4e session ordinaire du Gouvernorat de Lunda-Sul, le gouvernant a souligné qu'après avoir visité plusieurs quartiers pour évaluer les principaux problèmes rencontrés par les citoyens, il est urgent de les résoudre au plus vite.

Il a dit que sans ces services essentiels, il n'y a pas de développement local ; par conséquent, compte tenu de l'immensité du territoire, les priorités doivent être définies progressivement pour répondre à ces enjeux.

Il a assuré que le gouvernement s'attache à améliorer les conditions sociales de la population, en mettant l'accent sur l'éducation, la santé, l'énergie et l'eau, l'agriculture, les infrastructures de communication, les infrastructures socio-économiques, entre autres, et a appelé les habitants au calme et à la compréhension.

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Lors de cette réunion, seront analysés et discutés des sujets suivants : l'état actuel des systèmes d'eau et d'énergie dans la province, le programme d'amélioration des villages, le programme de réduction de la pauvreté, les stratégies de promotion du tourisme dans la région et l'état des infrastructures de la Police nationale à Lunda-Sul.

De même, des informations seront fournies sur la préparation de l'année scolaire 2026/2027, le processus de recrutement externe dans le secteur de l'éducation, l'état d'avancement de l'inscription non officielle sur les listes électorales et de la procédure de vérification de vie, ainsi que les préparatifs des célébrations du 17 septembre (Journée du Héros National) et du 11 novembre (Journée de l'indépendance Nationale).

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