Angola: Le Brent s'échange à 86,51 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la Bourse ce mercredi à 86,51 $, après avoir clôturé la séance précédente à 86,94 $.

À ce prix, le pétrole brut poursuit sa baisse pour la quatrième séance consécutive, les marchés restant optimistes quant à une amélioration de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Un rapport indique que l'Iran et Oman sont parvenus à un accord sur les routes de navigation commerciale à travers le détroit d'Ormuz. Toutefois, Téhéran a averti que cet accord ne se traduirait pas nécessairement par une réouverture immédiate du passage, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également une référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.