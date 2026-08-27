Angola: Le Président de la République annonce une exploitation pétrolière conjointe avec la RDC

Kinshasa — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a annoncé, ce mercredi, à Kinshasa, que l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) pourraient entamer, dans trois à quatre ans, l'exploitation pétrolière conjointe dans la Zone d'intérêt commun.

Le Président de la République s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, après avoir assisté à la signature de l'Accord relatif à la réhabilitation, à la modernisation et à l'exploitation du tronçon congolais de la ligne ferroviaire du Corridor de Lobito.

Le Chef de l'État angolais a expliqué que les principaux aspects du projet, notamment la gestion conjointe et le partage de la production, ont déjà fait l'objet de négociations et qu'il reste à réunir les conditions techniques et financières nécessaires au démarrage de l'exploitation.

Il a rappelé que l'accord relatif à l'exploitation pétrolière conjointe remonte à 2003, mais que ce n'est qu'à partir de 2023 que les deux gouvernements ont repris des initiatives concrètes en vue de transformer le projet en réalité.

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L'Angola fournira de l'électricité à la RDC

Dans le domaine énergétique, il a indiqué que les deux pays sont convenus de construire une ligne de transport d'électricité de 400 kilovolts (kV) entre Soyo, en Angola, et Inga, en RDC, en passant par Matadi.

Selon le Président de la République, cette infrastructure permettra à l'Angola de fournir de l'énergie électrique à la RDC, tandis qu'un autre projet prévoit la construction d'une ligne d'environ 1 300 kilomètres entre Lauca, dans la province de Malanje, et Kolwezi, dans l'est de la RDC, afin d'approvisionner la région minière en électricité.

João Lourenço a expliqué que les autorités congolaises pourraient prolonger ces lignes vers d'autres régions du pays, en vue d'assurer l'approvisionnement en énergie pour la consommation domestique et industrielle.

Renforcement des échanges commerciaux

Dans le cadre de cette nouvelle dynamique de coopération économique, le Président a déclaré que l'Angola et la RDC oeuvrent également à l'accroissement des échanges de biens et de services.

João Lourenço a indiqué que la Sonangol et des entreprises congolaises du secteur pétrolier sont sur le point de conclure un accord portant sur la commercialisation de produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence et du gazole produits en Angola.

Au cours de la conférence de presse, le Chef de l'État a également appelé le secteur privé des deux pays à formaliser des contrats portant sur la commercialisation de poisson, de sel et d'autres produits alimentaires angolais sur le marché congolais.

Selon le Chef de l'État, bon nombre de ces produits parviennent actuellement aux consommateurs congolais par des circuits informels, une situation qui doit être résorbée pour des raisons de sécurité et d'hygiène alimentaires.

« Nous inaugurons une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays », a déclaré le Président de la République, qui a affiché sa confiance quant au développement de la coopération économique et à l'accroissement des échanges commerciaux entre l'Angola et la RDC, au bénéfice des deux peuples.

La coopération entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) repose sur de solides liens historiques et culturels, ainsi que sur une frontière commune de 2 511 kilomètres. Les deux pays renforcent leurs relations dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'énergie, des transports et du commerce.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, l'Angola et la RDC disposent de mécanismes de concertation visant à garantir la stabilité le long de leur vaste frontière commune, avec une attention particulière accordée à la situation sécuritaire dans l'est du territoire congolais.

L'Angola joue un rôle actif dans les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, à travers des initiatives diplomatiques et sa participation à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).