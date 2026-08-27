Afrique: Football - Éliminatoir CAN U23 - Le pays débute contre les Comores

Le match comptant pour le premier tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations U23, entre les Barea et les Coelacanthes comoriens, est programmé le 28 septembre.

La participation malgache dans l'expectative. Aucune compétition ni détection n'a été effectuée à un mois du premier match. D'après le tirage au sort qui s'est tenu mardi soir au Caire, en Égypte, Madagascar affrontera les Comores au premier tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Le sommet continental est qualificatif aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Selon le calendrier du premier tour des qualifications, les Coelacanthes recevront le match aller, tandis que les Barea accueilleront celui retour le 6 octobre, sûrement à l'extérieur. En cas de victoire, Madagascar jouera contre l'Afrique du Sud au deuxième tour. Le match aller est prévu le 9 novembre et celui retour le 17 novembre.

Aucune action de la Fédération malgache de football n'a apparemment été constatée ces derniers mois en vue de la préparation à cette échéance internationale. Aucune compétition nationale de la catégorie concernée ne figurait dans le calendrier de l'instance nationale. Comment va-t-elle faire, la Fédération, pour détecter, sélectionner et former une équipe nationale U23 en moins d'un mois ?

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Aucune préparation

Pour revenir aux matchs du premier tour qualificatif, les Coelacanthes avaient déjà cassé la série de victoires malgaches. Les Barea s'étaient inclinés devant la sélection de cette île voisine lors des éliminatoires à la CAN en 2024.

En parlant des îles de la région, Maurice affrontera d'entrée le Zimbabwe et Djibouti sera opposé au Soudan du Sud. Lors de la précédente édition des qualifications à la CAN 2023 et aux JO 2024, la Fédération avait confié la préparation et mandaté l'Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (UFICASM), en collaboration avec l'association Mobilisation Associative pour le développement actif du sport (MADAS). Une convention entre les deux parties avait été signée, mais le projet n'avait pas abouti à l'obtention de la qualification à la phase finale de la CAN. Une histoire d'endettement des associations mandatées avait même marqué la fin précoce du projet.

Cette fois, comment la Fédération va-t-elle se débrouiller pour former une sélection compétitive en quelques semaines pour défendre les couleurs nationales dans cette aventure continentale qualificative aux Jeux de Los Angeles ? La participation malgache sera à l'ordre du jour des membres du comité exécutif de la Fédération ce jeudi.