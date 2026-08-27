Madagascar: Manakara - Le colonel Randrianirina sur plusieurs terrains

Le chef de l'État a multiplié les activités, hier, à Manakara. Une journée également mise sous le sceau du contact avec la population et de la proximité avec les fonctionnaires.

Sport, culture, religion, administration. Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, accompagné de hauts conseillers de la Refondation et d'une solide délégation gouvernementale, a été sur plusieurs terrains, hier, à Manakara. Une présence qui intervient dans le cadre de l'ASIEF 2026, organisée par l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF).

La journée a ainsi été marquée par des matchs de gala auxquels ont pris part le chef de l'État et des membres du gouvernement. Une occasion pour le locataire d'Iavoloha de réaffirmer sa passion pour le sport, notamment le football et le basketball. Il a également mis l'accent sur les valeurs du sport, soulignant que l'événement doit être une occasion de raffermir la solidarité entre les agents de la fonction publique.

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« Cet événement a pour raison d'être de renforcer la solidarité entre les agents de l'État », déclare le colonel Randrianirina dans son discours d'ouverture. Lui qui affirme avoir toujours participé à l'ASIEF durant sa carrière militaire. Il a également participé à une course à pied dans les rues de Manakara. Une manière aussi de se prêter au jeu de la « foule contacte ». Un bain de foule ponctué par l'inauguration des nouveaux locaux de la préfecture de Manakara.

Religion et culture

Le chef de l'État et son épouse se sont aussi accordé une parenthèse religieuse. Le couple présidentiel s'est rendu à Ampasimanjeva, une localité à une soixantaine de kilomètres de Manakara, pour prendre part à un culte à l'occasion de l'ouverture du 20e anniversaire du Toby Famonjena, de confession anglicane.

De retour à Manakara, le chef de l'État a également pris part à une cérémonie marquant l'avancement de plusieurs chantiers. Il a notamment visité le site du nouveau bâtiment de la préfecture et suivi l'évolution des travaux routiers dans la ville. La réalisation de ces infrastructures mobilise plusieurs départements ministériels ainsi que des partenaires au développement.

Le locataire d'Iavoloha et sa suite ont conclu la journée marathon d'hier par un événement culturel. Il a procédé à l'ouverture officielle de la 1re édition du festival baptisée « Omby Lahy Be Vozogno ». Un festival dont l'objectif est de mettre en lumière les spécificités culturelles de la région Fitovinany.