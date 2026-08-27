Madagascar: Fihaonambe Nasionaly STK - Des milliers de jeunes chrétiens FJKM se rassemblent à Nosy Be

27 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Le mois d'août est un mois productif, riche en événements, en rassemblements ainsi qu'en témoignages de foi pour l'Église réformée FJKM.

Après le recyclage pastoral national ayant réuni 1 300 pasteurs du pays, plus de 25 000 jeunes de la branche Sampana Tanora Kristiana (STK) de la FJKM, issus de trente-neuf synodes provinciaux (SP), sont actuellement réunis à Nosy Be pour un grand événement d'envergure nationale.

Cette 13e édition du grand rassemblement des jeunes STK, qui se déroule depuis hier jusqu'au dimanche 30 août à Nosy Be, est surtout une occasion de pratiquer un tourisme évangélique.

La rencontre nationale est placée sous le thème inspiré de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 16 : « STK Voafidin'i Kristy, miasa amin'ny faharetana, mamokatra tsara » (STK, choisis par le Christ, travaillez avec persévérance, soyez productifs).

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Les objectifs de cette rencontre nationale consistent à approfondir et à renforcer la foi, à favoriser les échanges et les partages culturels entre les différents STK des 39 SP, ainsi qu'à organiser diverses compétitions culturelles, artistiques et sportives mettant en valeur les talents de chaque région. Les compétitions sportives, telles que les tournois de football, de basket-ball et de volley-ball, ainsi que les compétitions de pétanque, ont déjà débuté mardi dernier.

Sécurisation

L'ouverture officielle a été marquée par un culte au stade de football de Dar es-Salam, en face de l'église FJKM Ziona Famonjena Nosy Be Hell-Ville. Le terrain a accueilli une véritable marée humaine, hier mercredi, et ce malgré les centaines de retardataires encore en route pour rejoindre l'île de Nosy Be.

La ville de Nosy Be vibre au rythme des milliers de jeunes chrétiens depuis lundi dernier. Face à cette importante affluence, les autorités locales et les organisateurs ont mis en place une organisation particulière en matière de sécurité. La sécurisation des trois sites d'accueil est assurée par les éléments de l'EMMO. Les participants sont répartis dans une trentaine d'établissements scolaires privés et publics ainsi que dans des églises FJKM à Nosy Be. Le premier site se trouve dans le secteur de la ville, le deuxième dans les secteurs d'Ambatoloaka et de Dar es-Salam, tandis que les secteurs de Dzamandzar et d'Andilana abritent le troisième site.

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