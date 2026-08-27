Madagascar: Culture d'exportation - Le pays valorise son cacao fin à l'international

Madagascar cherche à mieux valoriser la qualitéde son cacao sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, 27 août à 9 heures, à l'Hôtel Colbert à Antananarivo, le pays accueille Michel Arrion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao (ICCO).

Cette visite sera marquée par la signature de l'Accord international sur le cacao 2026. Elle intervient alors que Madagascar assure la vice-présidence de l'ICCO et cherche à renforcer sa position dans les discussions internationales sur l'avenir de la filière. Le pays s'est notamment mobilisé récemment à Bruxelles pour défendre les préoccupations des producteurs face à la baisse des cours internationaux.

L'accord revêt une importance particulière pour le cacao malgache. Son annexe C reconnaît Madagascar comme le seul pays africain dont 100 % des exportations de fèves de cacao sont classées « cacao fin ou aromatique ». Cette reconnaissance internationale constitue un atout majeur pour mieux positionner le cacao malgache sur les marchés.

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Pour le Gouvernement et le Conseil national du cacao (CNC), l'enjeu est désormais de transformer cette distinction en retombées concrètes pour la filière, notamment au bénéfice des producteurs. Les échanges avec l'ICCO porteront ainsi sur la qualité, la durabilité, la traçabilité, les marchés et la valorisation de l'origine Madagascar.