Madagascar: Concours national de l'innovation - Seize projets récompensés

27 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Seize projets innovants ont été distingués lors du Concours national d'innovation, avec l'ambition de valoriser les talents locaux et de favoriser leur intégration dans le secteur industriel.

L'innovation malgache se fraie progressivement un chemin vers le développement industriel. Seize projets ont été officiellement distingués dans le cadre du Concours national d'innovation, organisé autour de la recherche et de nouvelles solutions susceptibles de contribuer au développement de Madagascar. La cérémonie de remise des trophées s'est tenue ce mercredi, en présence des différents acteurs ayant participé à l'initiative.

Au total, trente-cinq porteurs de projets ont présenté leurs idées dans le cadre de cette compétition. Parmi eux, seize projets ont été retenus pour leur pertinence et leur potentiel. Trois thématiques ont été privilégiées : l'énergie, la transformation locale et l'agro-industrie. Un choix qui répond, selon l'Office malgache de la propriété industrielle (Omapi), à des besoins identifiés au sein de la population et aux défis auxquels le pays est confronté.

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« L'objectif est de voir quelles solutions les chercheurs et les innovateurs malgaches peuvent apporter pour faire avancer le pays », explique Naharisoa Oby Rafanotsimiva, directrice générale de l'Omapi. L'initiative vise ainsi à mettre en avant les talents locaux, qu'il s'agisse de chercheurs expérimentés, de professionnels ou encore de personnes qui débutent dans le domaine de l'innovation.

Passerelles

La participation féminine constitue également un élément marquant de cette édition. Les femmes représentent 60 % des bénéficiaires du programme et portent, elles aussi, des projets destinés à répondre à différentes problématiques. Cette présence importante témoigne de la place croissante des femmes dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation à Madagascar.

La sélection des seize projets n'a pas été réalisée directement par l'Omapi. L'organisme a travaillé avec plusieurs partenaires mobilisés dans le cadre du concours. Ces derniers ont proposé les membres du jury, chargés d'évaluer les différents projets. Chaque juré a attribué ses notes selon les critères retenus. L'Omapi a ensuite procédé à la compilation des évaluations afin d'établir la sélection finale.

Au-delà de la remise des trophées, le concours ambitionne surtout de créer des passerelles entre les porteurs de projets et le secteur privé. Les seize projets sélectionnés doivent ainsi pouvoir bénéficier de l'accompagnement de partenaires issus des secteurs industriel et commercial. L'enjeu consiste à rapprocher les idées innovantes des acteurs susceptibles de les transformer en solutions concrètes et économiquement viables.

Dans cette démarche, l'Omapi intervient notamment dans la protection des résultats issus de la recherche. L'Office accompagne les innovateurs dans les démarches liées à la propriété industrielle, notamment celles nécessaires à l'obtention d'un brevet d'invention.

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