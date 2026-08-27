Madagascar: Alimentation - Les communautés combattent la malnutrition

Un repas plus diversifié, un suivi régulier de la croissance ou encore l'allaitement exclusif jusqu'à six mois. Dans les zones d'intervention de Catholic Relief Services à Madagascar, ces pratiques ont évolué au cours des dix dernières années. Les évaluations menées entre 2015 et 2025 font état d'une amélioration de plusieurs indicateurs nutritionnels. Chez les femmes enceintes et allaitantes, l'alimentation s'est diversifiée tandis que l'insuffisance pondérale a reculé. L'allaitement maternel exclusif jusqu'aux six mois de l'enfant a également progressé.

Chez les moins de cinq ans, l'insuffisance pondérale et le retard de croissance ont diminué. Les enfants de 6 à 23 mois sont aussi plus nombreux à recevoir une alimentation complémentaire minimale acceptable. Ces évolutions reposent notamment sur un accompagnement de proximité. Des femmes relais rendent visite aux familles pour les sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires, à l'hygiène et à la santé.

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Les mères d'enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée peuvent également participer à des sessions de dix à douze jours. Elles y apprennent à préparer des repas complémentaires à partir de produits locaux et à améliorer les pratiques d'hygiène. La communauté participe enfin au suivi de la croissance des enfants et à l'identification des causes de la malnutrition, afin d'adapter les actions aux besoins locaux.

Présentés mercredi à l'Hôtel Louvre, ces résultats montrent que la lutte contre la malnutrition se joue aussi dans les habitudes quotidiennes des familles.