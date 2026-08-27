Madagascar: Commune urbaine d'Antananarivo - Des sites nettoyés retombent dans l'insalubrité

Les opérations d'assainissement menées par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) restent souvent sans effet durable. Quelques jours, voire quelques heures après le nettoyage, les ordures réapparaissent. Les rues d'Anosibe en sont un parfait exemple. Des équipes municipales y ont déjà mené des opérations d'assainissement, mais les lieux ont rapidement retrouvé leur état habituel. « Le problème, c'est que pendant le nettoyage, l'eau ne s'écoulait pas en raison d'une obstruction des canaux », explique un responsable de la municipalité. Ces obstructions sont principalement dues aux dépôts sauvages de déchets, une pratique qui persiste malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par la Commune urbaine d'Antananarivo.

À Ampefiloha, du côté du secteur La Réunion Kely, les abords sont restés propres depuis les opérations de la CUA. Cependant, les ordures continuent d'envahir le canal qui traverse le quartier à cause des dépôts sauvages. Même constat du côté de l'avenue de l'Indépendance et de Behoririka. Bien que le nettoyage y soit quotidien, les déchets s'accumulent sans cesse et les rues restent imprégnées d'odeurs d'urine, surtout en soirée.

La mairie d'Antananarivo intensifie la sensibilisation des citoyens au maintien de la propreté dans la ville. « Les canaux ne sont pas des dépotoirs », « Le respect de la propreté est le devoir de chacun », « Il est strictement interdit de jeter des ordures dans les canaux d'évacuation » ou encore « La propreté et le nettoyage de la ville sont une responsabilité commune à tous », rappelle-t-elle.

Des sanctions ont également été annoncées à l'encontre de ceux qui ne respectent pas le code municipal d'hygiène. Mais ces mesures peinent encore à produire leurs effets. Des personnes continuent de jeter leurs ordures un peu partout et de faire leurs besoins en dehors des toilettes publiques. « Notre principal frein reste notre mentalité », regrette un responsable de la mairie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn