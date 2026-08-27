Madagascar: Catastrophes - Le BNGRC et la Croix-Rouge coopèrent

Le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) et la Croix-Rouge Malagasy unissent leurs forces pour faire face aux catastrophes. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour consolider la dynamique collective en matière de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar.

C'était, hier, à l'hôtel Panorama. Cette coopération marque une anticipation au relèvement. « La coopération se concentrera sur la prévention et la préparation aux catastrophes, l'intervention d'urgence ainsi que le relèvement post-catastrophe. L'objectif est de sauver des vies, de réduire l'impact des sinistres et de renforcer la résilience des communautés », indique le BNGRC. « Avant les crises, il favorisera la prévention, l'alerte précoce et la préparation des communautés. Après un choc, il permettra une réponse plus rapide et mieux coordonnée », selon la Croix-Rouge Malagasy.

Cette collaboration aurait déjà produit des résultats. Dans les six mois suivant le cyclone Gezani, 6 241 ménages, soit environ 30 000 personnes, ont été assistés. La Croix-Rouge Malagasy a des volontaires prêts à intervenir dans tout Madagascar et au niveau de chaque fokontany. Ce partenariat arrive à point nommé, avec l'intensification des risques, des cyclones, de la sécheresse et des inondations.