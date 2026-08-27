Madagascar: Stade Barea - L'enquête parlementaire en cours

Rien n'est officiel. La déclaration du président de l'Assemblée nationale, Siteny Thierry Randrianasoloniaiko, du mardi sur les budgets alloués à la rénovation du stade Barea à Mahamasina, durant les exercices du régime Andry Rajoelina de 2019 à 2025, «s'élevait plutôt à 120 millions de dollars contre 77 millions de dollars, ce qui était annoncé auparavant», a fait un «grand boom». Le numéro un de la chambre basse a précisé que malgré cet investissement pharaonique, « le stade n'a pas jusqu'ici obtenu l'homologation définitive ».

Le président de la commission sur l'enquête parlementaire, Sylvestre Mahavitara, a affirmé hier que « l'enquête est encore en cours. La commission communiquera les rapports officiels de l'enquête. Nous sommes en ce moment en train de collecter les documents nécessaires pour l'enquête ».

Vérification des documents

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Le président de la commission d'enquête parlementaire a ajouté que « Nous sommes en train de vérifier les dossiers techniques. Nous avons recueilli ce jour (hier) tous les documents avec les institutions et organismes publics en charge de l'enquête comme le Bianco, Arai, Samfin, PRMP, CNM et le ministère de l'Économie et des Finances (...) Nous verrons ultérieurement son évolution ». Les procédures d'appel d'offres ainsi que des marchés publics seront certainement au coeur de l'enquête.

«Tous les citoyens ont le droit de savoir la vérité sur cette affaire (...) et il ne s'agit uniquement pas de l'affaire stade Barea mais tant d'autres sur les projets présidentiels. Nous avons plusieurs sources et nous enverrons les résultats et les rapports de l'enquête aux autorités compétentes. L'enquête devrait selon le texte durer six mois mais nous essayerons de la boucler en quatre mois. L'enquête se déroule à merveille grâce aux aides des organes de contrôle», a souligné le président de la commission d'enquête parlementaire.