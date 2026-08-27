Madagascar: Jubilé de 50 ans de voleyball - Clarisse Randrianilana organise un tournoi de retrouvailles

Demi-siècle. L'ancienne membre de la sélection nationale et ancienne présidente de la Fédération malgache de volleyball, Clarisse Bakoly Harisoa Randrianilana, fête cette année ses 50 ans de volleyball. L'ancienne patronne de l'instance nationale de 2005 à 2015 organisera un tournoi de retrouvailles les 5 et 6 septembre au gymnase d'Ankatso, sous le haut patronage du président de la Refondation de la République.

Le tournoi verra la participation de différentes catégories et des équipes venant de différentes régions. «Le club AS Port Toamasina sera de la partie aux côtés de GNVB, Cosfa ainsi qu'une équipe civile formée en majorité par les anciens de l'AS Aro chez les vétérans», a annoncé Clarisse Randrianilana. Dans la catégorie 1re série masculine et féminine, il y aura le GNVB, l'ASI, Cosfa, Squad et les Anciennes de l'AS Star.

Trois équipes seront également en lice chez les U14 filles, à savoir le CRJS Toamasina, champion national en titre de la catégorie, GNVB et S2CTR. Clarisse Randrianilana avait commencé la pratique du volleyball en 1975 au club AFA Ambohimanoro. Elle avait décroché la médaille d'or des Jeux africains à Maurice en 1985, l'or des Jeux panafricains en Libye en 1983 et l'or des 2es Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice en 1982. Elle avait déjà évolué sous les maillots de l'ASCLA et l'AS Aro Antsirabe, l'AJEM Mahajanga, l'AS BNI et l'ASSUM d'Antananarivo et dernièrement le club des Mamans à Toamasina. « Même si je ne suis plus joueuse ou dirigeante, je suis toujours dans le domaine et j'ai fondé l'école Kolo Volley en 2024 », a précisé l'ancienne internationale.