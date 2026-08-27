Madagascar: Production audiovisuelle - Le cinéma sert d'appât aux visiteurs

Un paysage malgache filmé, une culture racontée, un territoire mis en scène : l'image pourrait désormais devenir une nouvelle porte d'entrée vers Madagascar. L'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et le Centre malgache du film et du cinéma, Ivon-toeran'ny Sarimihetsika sy Sarimiaina Malagasy (ISSM), ont signé une convention de partenariat couvrant la période 2026-2027. Cette collaboration vise à rapprocher deux secteurs longtemps considérés séparément : le tourisme et le cinéma.

Au coeur de cette initiative, le septième art est appelé à jouer un rôle dans la valorisation de la destination Madagascar. À travers les productions cinématographiques et audiovisuelles, les paysages, les cultures, les savoir-faire et les différents territoires de Madagascar pourront bénéficier d'une nouvelle visibilité. L'objectif est de dépasser une promotion touristique classique pour privilégier des récits et des images susceptibles de donner une autre perception de la Grande Île.

Le partenariat prévoit notamment de faciliter et d'accompagner les tournages capables de contribuer au rayonnement de la destination Madagascar. Dans ce cadre, l'ONTM apportera son appui aux productions, notamment à travers l'accueil de partenaires et de professionnels invités, tant nationaux qu'internationaux.

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Cette démarche entend ainsi créer un environnement favorable à la réalisation de contenus mettant en avant les spécificités malgaches. Les productions pourront raconter les territoires, les expériences, les cultures et les patrimoines du pays, tout en bénéficiant d'une diffusion auprès de publics plus larges.

Faire du spectateur un visiteur potentiel

Pour l'ISSM, ce partenariat constitue une opportunité de rapprocher davantage le cinéma et l'audiovisuel du secteur touristique. Cette collaboration doit permettre de promouvoir, par l'image, l'identité culturelle et les richesses de Madagascar, tout en contribuant au développement des productions cinématographiques et audiovisuelles malgaches.

Au-delà de la production de films et de contenus audiovisuels, l'ambition est de développer un véritable récit autour de Madagascar. La découverte d'un paysage, d'une culture ou d'un savoir-faire à travers une oeuvre cinématographique peut en effet éveiller la curiosité du public et l'inciter à s'intéresser davantage au territoire présenté.

La collaboration entre l'ONTM et l'ISSM entend ainsi renforcer l'image de marque de Madagascar, aussi bien auprès du public national qu'international. En multipliant les récits audiovisuels consacrés aux territoires et aux expériences malgaches, les deux institutions souhaitent susciter un intérêt renouvelé pour la Grande Île et faire du cinéma un vecteur durable de valorisation touristique, culturelle et patrimoniale.

À travers cette convention couvrant la période 2026-2027, l'ONTM et l'ISSM affichent donc leur volonté de rapprocher les secteurs créatif et touristique, en s'appuyant sur la force de l'image pour faire découvrir Madagascar sous un autre regard.