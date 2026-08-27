Madagascar: Basketball - U16 FILLES - Analamanga et Vakinankaratra émergent du lot

Les clubs d'Analamanga et de Vakinankaratra ont largement dominé la phase de poules du sommet national U16 filles qui bat son plein actuellement à Ambositra. Cinq formations issues de ces deux ligues restent invaincues (Fandrefiala, Lucadro, NAS d'Analamanga, Phoenix et FFPRO-BCTM de Vakinankaratra et Ascut Atsinanana) et abordent désormais la phase à élimination directe avec le statut de prétendantes au titre.

Une domination qui se traduit également au classement. FFPRO-BCTM s'adjuge la première place de la poule A avec huit points et une différence de +46. Lucadro réalise la même performance dans la poule F, avec huit points et une impressionnante différence de +116. Dans la poule C, Ascut boucle la première phase avec huit points et +86, tandis que Phoenix domine la poule E avec huit points et +140. NAS, leader de la poule D, compte également huit points avec une différence de +81. Fandrefiala Analamanga, avec ses 6 points, reste le leader de la poule B avec une différence de +200.

Derrière ces cinq formations, la lutte a été plus disputée pour les places qualificatives. TSBB, Pintade, SEPA ABM, ESCO ou encore JCBA ont également obtenu leur billet pour la suite de la compétition. La phase de poules a ainsi permis de dégager les principales forces en présence, mais les compteurs sont désormais remis à zéro.

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L'élimination directe promet donc des affiches plus indécises. Les clubs d'Analamanga, jusque-là dominateurs, devront confirmer leur statut dans des matches où la moindre erreur peut être fatale. Avec ces équipes invaincues, la lutte reste indécise avec plusieurs sérieux candidats dans la course au sacre national.

Résultats du 26 août

Filles : CRJS 62 - 11 M2BC, ASSM 40 - 59 Ascut, SEPA 40 - 67 FFPRO-BCTM, Lucadro 52 - 27 ALSI-BC, CBF 52 - 48 V2BA, Dunamis 20 - 41 TSBB, LCM 14 - 49 NAS, ASBM 20 - 49 ESCO, Phoenix 57 - 12 Ebam, USF 40 - 22 Fibara

Garçons : Ascut 88 - 30 Fandrasa, NAS 73 - 34 CRJS, SNBC 54 - 51 Fibara, MFB-BBCM 69 - 55 AST, JCBA 69 - 28 USA, YBC 57 - 62 FANDREFIALA, CSCBCA 68 - 49 ASBM, VEB 65 - 71 DTNH