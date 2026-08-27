Madagascar: Affaire Ambohimalaza - Quatre prévenues se trouvent encore en détention

27 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Quatre femmes restent incarcérées dans le cadre de l'affaire Ambohimalaza. Il s'agit de Fenohasina, dont l'anniversaire avait été célébré le 14 juin 2025, de sa mère, de sa cousine ainsi que d'une guérisseuse traditionnelle. L'épouse d'un footballeur, initialement détenue avec elles, a obtenu une liberté provisoire.

Le ministère de la Justice a souligné que la Garde des Sceaux, Fanirisoa Ernaivo, confirme toujours sa position, estimant qu'il s'agissait d'un empoisonnement par toxine chimique de type botulisme artificiel, et non de belladone ou de datura comme évoqué auparavant. Toutefois, elle laisse les juges mener l'enquête en toute indépendance. Les analyses scientifiques qui auraient dû être réalisées en Europe dans les trois mois suivant les décès n'ont pas pu être effectuées, compliquant l'établissement de preuves solides.

Malgré l'aveu d'une des prévenues sur l'usage de poison, les magistrats poursuivent leurs investigations pour établir les responsabilités exactes. Le dossier est en voie d'achèvement et devrait bientôt être transmis à la Cour criminelle pour un procès public.

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