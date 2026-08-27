Madagascar: Cabaret - Rija Ramanantoanina présente « FY » sur la scène de Live Stage

Le nouvel album « FY » de Rija Ramanantoanina sera au coeur de la troisième édition de Live Stage, à La Balançoire, avec ses musiciens et le Bandy Baraka Big Band.

Une oeuvre de près de 40 ans revisitée dans l'intimité d'un cabaret. Le vendredi 28 août à 19 heures, Rija Ramanantoanina investira La Balançoire pour la troisième édition de Live Stage, un concept de concerts et de rendez-vous artistiques intimistes porté par Lagence, La Balançoire et NYR Image. Entouré de ses musiciens et du Bandy Baraka Big Band, l'artiste mettra notamment à l'honneur son nouvel album « FY », disponible à la vente sur place.

Après Fanja Andriamanantena lors de la première édition, puis Denise et Jaojoby, Live Stage poursuit son exploration des grandes figures de la musique malagasy. Cette nouvelle rencontre permettra de traverser les différentes étapes de la carrière de Rija Ramanantoanina, entre titres emblématiques, créations récentes et morceaux de « FY », revisités dans des arrangements conçus pour le grand ensemble.

Une vingtaine de titres sont annoncés pour cette soirée, avec des morceaux issus des différentes périodes de la carrière de l'artiste et de son nouvel album. Le format cabaret de Live Stage laisse également la possibilité d'élargir le programme au fil de la soirée.

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Expérience et transmission

La présence du Bandy Baraka Big Band donnera une couleur particulière à cette relecture. La formation apportera une nouvelle dimension au répertoire grâce à un travail d'arrangement pensé pour mettre en valeur la richesse des compositions de l'artiste.

Cette collaboration fait suite à une première expérience vécue en mai au Centre de conférences international, après six mois de préparation des arrangements. Pour Rija Ramanantoanina, cette formation correspond particulièrement à son univers musical, notamment par la richesse de ses sonorités et une écriture Big Band internationale qui s'accorde avec les chansons malgaches.

Derrière cette collaboration se trouve également un travail de transmission. Seta, qui accompagne Rija Ramanantoanina depuis 20 ans, participe depuis une douzaine d'années à la formation de jeunes musiciens. Le Bandy Baraka Big Band compte aujourd'hui environ 25 membres.

Cette démarche vise à développer les talents malagasy et à leur permettre d'atteindre un niveau musical reconnu. Certains sont ainsi sollicités par des universités étrangères.

Au fil de sa carrière, Rija Ramanantoanina a lui aussi nourri son univers de nombreuses rencontres, notamment avec des musiciens issus du jazz, qui ont contribué à faire évoluer ses interprétations et ses arrangements.

Après son spectacle symphonique au Palais des sports Mahamasina en 2018 et son expérience avec le Big Band en mai dernier, l'artiste poursuit l'exploration de nouvelles formes pour son répertoire. Le 28 août, « FY » prendra place aux côtés de ses titres phares sur la scène intimiste de La Balançoire.