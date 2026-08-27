Madagascar: Le port d'Ankify pris d'assaut

27 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Le port d'Ankify est pris d'assaut depuis dimanche dernier. Au moins trois cents véhicules, dont des taxis-brousse Sprinter, ont emprunté le bac en moins de deux jours, depuis lundi. De longues files de voitures et des embouteillages se sont formés devant le port, dans l'attente d'embarquer. Chacun voulait passer en premier. Une affluence jamais observée auparavant dans ce grand débarcadère.

Les tarifs de transport des véhicules sur les bacs ont également augmenté, provoquant d'importantes perturbations autour du port depuis quelques jours. Les jeunes participants et les usagers ont été confrontés à une forte spéculation sur les prix. Le tarif est ainsi monté à 500 000 ariary pour un aller simple en Sprinter, contre 400 000 ariary pour les taxis-brousse ou les véhicules plus courts.

Les véhicules tout-terrain ou 4x4 ont dû payer 200 000 ariary pour la traversée vers Nosy Be. Le tarif pour les passagers à bord d'un bateau rapide ou d'un ferry est de 8 000 ariary par personne, contre 20 000 ariary par personne en coque ou en vedette rapide.

Ceux qui ont emprunté les catamarans semi-rapides ont déboursé 15 000 ariary par personne. Les navettes maritimes et les bacs ont fonctionné en continu à Ankify afin d'assurer la traversée des milliers de participants.

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D'autres retardataires ont dormi sur place dans la nuit de mardi, dans l'attente de pouvoir rejoindre Nosy Be.

« Un comité a été mis en place pour organiser le transport des jeunes participants dans les embarcations. Des solutions ont été prises pour résoudre le problème. Concernant la sécurisation des sites d'accueil, des numéros sont disponibles et les éléments des forces de l'ordre sont mobilisés en cas d'incident. Tous les objets de valeur ainsi que l'argent doivent être mis en sécurité », a déclaré le président national de la branche des jeunes STK au sein de la FJKM, le pasteur Tsiriniaina Rabarijaona.

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