Sénégal: Sédhiou - Le village de Bouno reboise pour contrer l'avancée de la mer

Sédhiou — Les habitants de Bouno, un village de la commune de Bambali, dans le département de Sédhiou (sud), ont lancé mercredi une initiative consistant à planter des dizaines d'arbres et de propagules de palétuviers dans le cadre d'un programme de reboisement visant à combattre l'avancée de la mer et la salinisation, a constaté l'APS.

L'activité initiée par le village de Bouno, en partenariat avec l'association Green Sédhiou, et l'ONG Solthis vise à renforcer la résilience écologique de la zone.

"Le reboisement des palétuviers est une réponse efficace car ces espèces plantées créent des refuges pour les poissons et favorisent leur reproduction", a déclaré Moussa Sadio, un agent de l'aire marine protégée (AMP) de Sédhiou.

Il a rappelé que le phénomène de l'avancée de la mer touche particulièrement la partie du fleuve situé dans le département de Sédhiou et constitue une menace pour l'écosystème et les activités de pêche.

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Ibou Diaïté, un habitant de Bouno, a exprimé sa gratitude envers les partenaires, soulignant les difficultés engendrées par l'avancée de la mer.

Il a plaidé pour un accompagnement des autorités afin de construire des digues de protection et soutenir les initiatives communautaires.

Mariama Diakhaté, membre de l'association Green Sédhiou , a insisté sur le fait que le reboisement demeure un levier essentiel dans la lutte contre les changements climatiques.

Elle a évoqué le rôle vital de la mangrove dans la préservation des ressources halieutiques et humaines.