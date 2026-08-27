Sénégal: L'irrecevabilité de la proposition de loi sur les crédits spéciaux et la célébration du Mawlid au menu des quotidiens

Dakar — L'irrecevabilité de la proposition de loi sur l'encadrement des crédits spéciaux et la célébration du Mawlid sont au menu des quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Irrecevabilité de la proposition de loi sur les crédits spéciaux, le gouvernement conforté", titre Le Soleil. "Saisi par le Premier ministre, le Conseil constitutionnel estime que le texte porté par la majorité parlementaire empiète sur le domaine de la loi organique et sur celui du pouvoir réglementaire. Il le déclare, en conséquence, irrecevable", rapporte le journal.

Sud Quotidien parle de "faux pas de la majorité" parlementaire.

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"Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable, le mardi 25 août 2026, la proposition de loi n° 36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux. Ladite proposition de loi avait été adoptée en commission, puis inscrite à l'ordre du jour de la plénière prévue le 19 août. Le Premier ministre avait saisi le Conseil constitutionnel la veille, ce qui avait suspendu la procédure. Saisi par le Premier ministre, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'opportunité politique de ces crédits ni sur leur principe. Il a rappelé la règle qui distingue ce qui relève de la loi, de la loi organique et du règlement. C'est sur cette frontière que le texte parlementaire a trébuché", écrit Sud.

Selon Le Quotidien, "les Sages recadrent les députés de Pastef" et note qu'en "censurant la proposition de loi n°36/2026 relative au régime juridique des crédits spéciaux, le Conseil constitutionnel donne raison au Premier ministre et réaffirme la prépondérance du gouvernement sur l'organisation des dépenses publiques".

"Les Sept Sages mettent un coup d'arrêt à la proposition de loi de Pastef", dit L'As tandis que pour Les Echos, "les Sages retoquent encore Pastef".

WalfQuotidien écrit que "les défaites de Pastef au Conseil constitutionnel se multiplient".

"Après le rejet de la proposition portant révision de la Constitution, les sept Sages ont déclaré irrecevable la proposition de loi n° 36/26 relative au régime juridique des crédits spéciaux initiée par la majorité parlementaire, au motif que certaines de ses dispositions relevaient du domaine de la loi organique et du pouvoir réglementaire. Pour le Conseil constitutionnel, en voulant encadrer les détails pratiques de l'engagement, du paiement et du contrôle des crédits spéciaux, les parlementaires s'immiscent dans un domaine réservé à l'Exécutif", explique la publication.

Les quotidiens mettent également en exergue les messages délivrés à l'occasion de la célébration du Mawlid.

L'Observateur relève que "la cité religieuse de Tivaouane a célébré le Gamou sous le signe de l'engagement spirituel et citoyen. Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a délivré un message en trois piliers - paix, Amâna et unité".

"La cérémonie officielle du Gamou annuel de Tivaouane s'est tenue, mardi 25 août 2026, dans la cité religieuse de Maodo. Entre appels à l'unité, à la paix et au renforcement des liens de fraternité, la rencontre a donné le ton à la veillée de la nuit du Mawlid, placée cette année sous le thème du Tawhid", rapporte Le Soleil, notant que le Sénégal "communie dans la foi" lors de la célébration du Mawlid.

Selon WalfQuotidien, "Tivaouane appelle au dialogue entre pouvoir et opposition".

"Alors que les tensions et divergences s'accentuent entre les acteurs de la scène politique, Tivaouane lance un appel à l'apaisement. A l'occasion du Gamou, le Khalife général des Tidianes a exhorté le pouvoir et l'opposition à renouer le dialogue et à privilégier la concertation afin de préserver la stabilité et la paix du pays", écrit Walf.