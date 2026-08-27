Afrique: Dakar accueille les Championnats d'Afrique de natation de la Zone 2 dès ce vendredi

Dakar — Les Championnats d'Afrique de natation de la zone 2 démarrent vendredi dans la matinée au Centre aquatique de Dakar, situé dans l'enceinte du Complexe Tour de l'OEuf, ex Piscine Olympique, a appris l'APS de source officielle.

Prévus jusqu'à dimanche, ces championnats d'Afrique vont réunir des nageurs provenant d'une vingtaine de pays.

La capitale sénégalaise a déjà abrité à cinq reprises ces Championnats d'Afrique de natation de la zone 2, en 2005, 2011, 2016, 2018, 2022, et va accueillir cette année ses sixièmes championnats, sur un total de 19 éditions.

La nageuse sénégalaise Oumy Diop sera l'une des attractions de ces championnats après sa brillante participation aux 17e Championnats d'Afrique de natation juniors et séniors à Oran, en Algérie. Elle avait décroché, lors de ces championnats organisés en mai dernier, deux médailles d'or, au 50 m dos et au 50 m papillon, ainsi qu'une médaille d'argent au 100 m papillon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Dakar devant son public, la reine de la natation sénégalaise doit confirmer sa performance, afin de s'inscrire sur les pas de ses devanciers, Malick Fall et Binta Zahra Diop, les deux nageurs les plus de titrés lors d'une même édition des championnats d'Afrique de la Zone 2.

Lors des championnats d'Afrique de natation de la zone 2 de 2011, à Dakar, Malick Fall avait bien marqué l'histoire en remportant 10 médailles d'or, établissant le record masculin de titres en une seule édition.

Binta Zahra Diop a quant à elle réalisé une performance encore plus élevée lors de l'édition de 2007 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire ) en décrochant 12 médailles d'or, un record absolu pour cette compétition.

Lors des derniers Championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Accra (Ghana), la nageuse sénégalaise Oumy Diop et le nageur ghanéen Abeku Jackson se sont illustrés en signant la meilleure performance au 50 mètres papillon.

En plus d'Oumy Diop, l'équipe masculine du relais 4 x 100 m quatre nages, médaillée de bronze en mai lors des 17es Championnats d'Afrique de natation juniors et séniors à Oran (Algérie), est attendue à Dakar.

Cette équipe de relais est composé des nageurs : Karl Wilson Aimable, Ousmane Matthieu Sèye, Adama Thiaw Ndir et Lamine Nael Voisin.