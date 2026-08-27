Afrique: Championnats d'Afrique de natation de la zone 2 - La FSNS table sur le maximum de médailles

Dakar — La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS) ambitionne d'engranger le maximum de médailles à l'occasion des championnats d'Afrique de natation de la zone 2, que Dakar va accueillir à partir de vendredi, a déclaré son président, Magatte Fatim Dièye.

"Nous souhaitons obtenir le maximum de médailles [...] Notre ambition, c'est de figurer parmi les nations qui comptent dans cette compétition, monter sur le podium, mais surtout d'améliorer les performances individuelles et collectives", a-t-il dit dans un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le premier objectif de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage est de permette aux nageurs sénégalais de réaliser leurs meilleures performances et de montrer les progrès réalisés par la natation sénégalaise, selon Magatte Fatim Dièye.

Il assure que l'instance qu'il dirige peut compter sur "une génération de nageurs qui travaillent sérieusement et qui progressent".

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Aussi, les championnats d'Afrique vont-ils "permettre d'évaluer les nageurs sénégalais face à la concurrence africaine et identifier les points à améliorer pour la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026".

"Pour les JOJ, la préparation se déroule de manière très sérieuse. Les JOJ constituent un objectif majeur pour la natation sénégalaise. Nous avons mis en place un accompagnement rapproché de nos athlètes avec les entraineurs", a ajouté le président FSNS.

Les championnats d'Afrique de natation de la zone 2 sont prévus les 28, 29 et 30 août au Centre aquatique de Dakar, situé dans l'enceinte du Complexe Tour de l'OEuf, ex Piscine Olympique.

La capitale sénégalaise a déjà abrité cette compétition à cinq reprises, en 2005, 2011, 2016, 2018, 2022, sur un total de 19 éditions.