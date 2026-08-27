Sénégal/Egypte: Elimintoires Mondial 2027 - Les Lions du basket démarrent la quatrième fenêtre face à l'Égypte, jeudi à 18h30 au pays Arena

Dakar — Les Lions du Sénégal entament la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde masculine de basketball 2027 par un match contre l'Égypte, ce jeudi, à 18h30, à Dakar Arena de Diamniadio.

Le sélectionneur national, Ngagne Desagana Diop, a publié mercredi la liste des douze joueurs retenus pour cette quatrième fenêtre, qui va se poursuivre à Dakar jusqu'au dimanche.

Le Sénégal aborde cette nouvelle étape avec confiance après avoir réalisé un sans-faute lors de la troisième fenêtre, disputée du 2 au 5 juillet au stadium Marius-Ndiaye de Dakar. Les Lions avaient remporté leurs trois matchs contre Madagascar, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo (RDC).

Pour cette quatrième fenêtre, le Sénégal affrontera successivement l'Égypte l'Angola (samedi) et le Mali (dimanche). Les trois rencontres sont programmées à 18h30 à la Dakar Arena.

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La quatrième fenêtre marque le début du deuxième tour de ces éliminatoires africaines. Les résultats et les points obtenus lors du premier tour sont conservés.

Les équipes disputent au total six matchs au deuxième tour, en affrontant en aller-retour les trois adversaires qu'elles n'avaient pas rencontrés lors de la première phase.

Le Sénégal partage le groupe F avec la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Égypte, l'Angola et le Mali. La Côte d'Ivoire et la RDC ne joueront toutefois pas contre le Sénégal lors de ce deuxième tour, les trois adversaires des Lions étant l'Égypte, l'Angola et le Mali.

Le groupe E, qui joue ses matchs à Radès, en Tunisie, réunit le Cameroun, la Guinée, la Tunisie, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Cap-Vert.

Les éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 ont débuté le 24 novembre 2025 et prendront fin le 2 mars 2027. Quatre-vingts équipes nationales participent à la compétition pour décrocher l'une des 32 places disponibles pour la phase finale.

L'Afrique dispose de cinq places qualificatives pour la Coupe du monde 2027, qui sera organisée au Qatar. Le pays hôte est directement qualifié.

La compétition mondiale se déroulera du 27 août au 12 septembre 2027. L'Allemagne est la tenante du titre, tandis que les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie détiennent le record avec cinq sacres chacun.