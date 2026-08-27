Burkina Faso: Ministère en charge de la transition digitale - Des administrateurs et des cadres formés à leurs rôles et obligations

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques organise une formation sur les rôles et obligations des membres des conseils d'administration, du 24 au 28 août 2026, à Ouagadougou.

Les administrateurs, présidents de conseil d'administration et cadres du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, se réunissent, du 24 au 28 août 2026, à Ouagadougou. Ils suivent une formation sur le thème : « Rôles et obligations des membres et futurs membres dans les conseils d'administration ». Selon le représentant de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Abdoulaye Mamboné, la formation vise à apprendre aux participants, les textes qui régissent les fonctions, missions et responsabilités des membres des conseils d'administration.

Il a ajouté qu'elle a également pour objectif de les outiller à la compréhension et à la lecture des documents financiers. Il a précisé que les deux

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modules vont être développés par des cadres du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ainsi que de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC). A l'issue de la formation, a-t-il relevé, tous les cadres du ministère qu'ils siègent ou non dans un conseil d'administration devraient avoir l'aisance de pouvoir examiner de façon sérieuse et en profondeur les documents qui sont soumis à leur appréciation.

Abdoulaye Mamboné a enfin soutenu que la session se déroule sur cinq jours pour faciliter l'appropriation intégrale des documents. Il a souligné que la gouvernance des structures publiques est exigeante.

« Elle ne peut s'accomplir dans de meilleures conditions que si les participants à la prise de décision comprennent les enjeux et sont suffisamment outillés pour assurer au mieux leurs missions », a-t-il insisté.

Le directeur de la réglementation des entreprises publiques et parapubliques au ministère en charge de l'industrie, Bruno Yaméogo, l'un des formateurs, a souligné que les échanges vont s'articuler principalement autour du rôle et des responsabilités des admi-

nistrateurs qui sont les membres des organes d'administration des entités publiques, des sociétés à capitaux publics et des Etablissements publics de l'Etat (EPE). Il a assuré que les connaissances acquises vont permettre aux bénéficiaires d'accompagner les directeurs généraux, les dirigeants des entités étatiques. Les participants devraient découvrir également les pistes à explorer pour la bonne gouvernance dans ces structures publiques.