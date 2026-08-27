Afrique: Le Président du Conseil de souveraineté décerne à l'Ambassadeur d'Égypte l'Ordre du Nil, Première Classe

Le Président du Conseil de souveraineté de transition, le Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a décerné aujourd'hui à l'Ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Soudan, l'Ambassadeur Hani Salah, l'Ordre du Nil, Première Classe, à l'occasion de la fin de son mandat au Soudan.

Cette distinction lui a été remise lors de sa rencontre avec l'Ambassadeur d'Égypte, en présence du Ministre des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem.

L'ambassadeur Hani Salah a déclaré dans un communiqué de presse qu'il était heureux d'être reçu au même endroit où il avait présenté ses lettres de créance quatre ans auparavant.

Il a expliqué que la restauration du Palais présidentiel symbolise la souveraineté nationale, soulignant que le Soudan, tout en faisant face à de nombreux défis, a également enregistré de nombreux succès, dont la restauration de ce symbole de souveraineté est le plus important.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur égyptien a ajouté que l'Ordre du Nil n'était pas un honneur personnel, mais un honneur pour la République arabe d'Égypte, rappelant les liens historiques et profonds qui unissent les deux nations soeurs.

L'ambassadeur Hani a expliqué qu'au cours de la rencontre, il avait remis un message écrit du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à son frère, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, concernant le renforcement et le développement des relations de coopération entre les deux pays.

Il a indiqué que le président égyptien avait réaffirmé le soutien de l'Égypte au Soudan en cette période critique.

L'ambassadeur égyptien a ajouté que, dans ses nouvelles fonctions de ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires soudanaises et sud-soudanaises, il s'efforcera de poursuivre le travail entrepris ces dernières années, exprimant l'espoir que la prochaine étape sera celle de la paix, de la reconstruction et du développement.