Soudan: L'Ambassadeur du pays présente ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur non-résident au Sri Lanka

L'Ambassadeur du Soudan en Inde, le Dr Mohamed Abdullah Ali Al-Tom, a présenté ses lettres de créance au Président du Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, en sa qualité d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non-résident de la République du Soudan auprès de la République socialiste démocratique de Sri Lanka.

Cela a eu lieu lors d'une cérémonie officielle à Colombo, la capitale sri-lankaise.

L'Ambassadeur a transmis au Président sri-lankais les salutations du Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de souveraineté, et a exprimé son souhait de voir se développer et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

À la suite de la présentation de ses lettres de créance, l'Ambassadeur s'est entretenu avec le Ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, Vijetha Heras.

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L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et le Sri Lanka et sur les moyens de les renforcer et de développer une coopération conjointe dans les domaines politique, économique et du développement.

La réunion a également abordé les derniers développements au Soudan.

L'Ambassadeur a exprimé la gratitude du Soudan pour le soutien apporté par le Sri Lanka à la paix et à la stabilité, ainsi que pour son respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir une communication et une coordination étroites entre les deux pays, et de travailler à l'avancement des relations bilatérales de manière à servir les intérêts communs des peuples soudanais et sri-lankais.