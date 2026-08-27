Afrique: Le représentant permanent du pays à Genève s'adresse aux ambassadeurs de pays partageant les mêmes vues

En prévision des délibérations du Conseil des droits de l'homme et du projet de résolution britannique attendu sur le Soudan, le représentant permanent de la République du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, s'est adressé aujourd'hui aux ambassadeurs de pays partageant les mêmes vues, au Palais des Nations. Ce groupe, composé de 29 pays, est présidé par la Chine.

L'ambassadeur a passé en revue la situation au Soudan, expliquant aux ambassadeurs du groupe les mécanismes internationaux actuellement en vigueur dans le domaine des droits de l'homme au Soudan, mécanismes qui bénéficient de l'acceptation et de la coopération du gouvernement. Ces mécanismes comprennent le bureau de pays du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'expert chargé de surveiller la situation des droits de l'homme au Soudan ,accueilli favorablement par le pays, cet expert effectue des visites régulières et rend compte au Conseil des droits de l'homme en plus du Groupe d'experts créé en application de la résolution 1591 du Conseil de sécurité consacre systématiquement une part importante de ses rapports à la situation humanitaire et des droits de l'homme.

Il a ajouté que malgré l'existence de ces trois mécanismes, qui bénéficient de la pleine acceptation et de la coopération du gouvernement, le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux soumettent chaque année un projet de résolution visant à imposer un quatrième mécanisme,á chaque fois, ce projet de résolution assimile les forces armées soudanaises, qui remplissent leur devoir constitutionnel de protéger l'État et son peuple, à une milice rebelle connue pour ses actes de terrorisme et ses activités criminelles.en plus des auteurs de la résolution ne respectent pas la terminologie et les conventions des Nations Unies lorsqu'ils s'adressent aux États et désignent leurs gouvernements par leur dénomination juridique et ils font également fi des efforts nationaux déployés dans le domaine de la justice, notamment par le système judiciaire soudanais et la Commission nationale d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, créée par décret du président du Conseil de souveraineté de transition.

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Le Représentant permanent a appelé les États membres du groupe à soutenir la juste position du Soudan face au projet de résolution imminent sur le Soudan, soulignant que les auteurs de cette résolution incitent déjà plusieurs organisations non gouvernementales à relayer le discours des milices rebelles et à proférer des accusations mensongères contre les forces armées soudanaises lors de leurs avancées sur le terrain.