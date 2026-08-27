Sénégal: Les termes de l'échange se détériorent de 4,2% en mai 2026

27 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les échanges extérieurs du Sénégal ont connu une évolution défavorable en mai 2026, marquée par une baisse des prix à l'exportation et une hausse de ceux des produits importés.

Cette configuration s'est traduite par une dégradation des termes de l'échange, qui mesurent le rapport entre les prix des exportations et ceux des importations.

Sur un mois, les prix à l'exportation ont reculé de 1,3%, tandis que ceux à l'importation ont progressé de 3,0%.

Un écart de prix défavorable

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Cette évolution divergente entre les prix des produits exportés et ceux des marchandises importées a pesé sur les termes de l'échange. Ceux-ci se sont détériorés de 4,2% en mai, pour s'établir à 1,26, contre 1,32 en avril 2026.

Autrement dit, le Sénégal a enregistré en mai une baisse des prix de ses exportations au moment où le coût des produits importés augmentait. Cette situation réduit le rapport favorable entre les prix à l'exportation et ceux à l'importation.

Une évolution à surveiller

La détérioration des termes de l'échange constitue un indicateur important pour l'économie, puisqu'elle permet d'apprécier l'évolution du pouvoir d'achat des exportations par rapport aux importations.

En mai, la combinaison d'un repli de 1,3% des prix à l'exportation et d'une hausse de 3,0% des prix à l'importation a donc entraîné une dégradation de cet indicateur, passé de 1,32 à 1,26 en l'espace d'un mois.

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