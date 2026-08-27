Sénégal: Tunisie - Les produits nets de leasing de la société Attijari Leasing augmentent de 3,3% au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, les produits nets de leasing de la société tunisienne Attijari Leasing, spécialisée dans le leasing, ont connu une augmentation de 3,3% par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs d'activité relatifs au 2ème trimestre 2026 établi par la direction de cette entreprise.

Il résulte de ces indicateurs des produits nets de leasing de 16,362 millions de dinars (MD) contre 15,844 MD au 30 juin 2025.

Quant aux approbations qui sont des contrats de leasing approuvés, elles se sont accrues de 21 %, s'établissant à 215,310 MD contre 178,409 MD au premier semestre 2025.

La direction de Attijari Leasing note que les mises en force (contrats dont la facturation est entrée en vigueur) sont demeurées quasi stables à 140,006 MD contre 139,701 MD au 30 juin 2025(+0,2%).

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Concernant le total des engagements en cours s'est rehaussé de 2% s'établissant à 564,205 MD contre 554,337 MD au premier semestre 2025. De leur côté, les engagements classés (qui comprennent l'ensemble des engagements classés de leasing et de factoring), ont enregistré une baisse de 7%, passant de 48,197 MD au 30 juin 2025 à 44,745 MD au 30 juin 2026.

Quant aux revenus nets de leasing, ils été comptabilisés à 36,238 MD contre 36,658 MD au premier semestre 2025 (-1%).

De leur côté, les charges d'exploitation hors provisions de la société se sont accrues de 11% avec un solde de 10,219 MD contre 9,202 MD au 30 juin 2025.