Afrique: Ligue des Champions Féminine / CECAFA - Le dernier carré est fixé - Deux affiches pour une place en finale

27 Août 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le dernier carré est désormais connu dans les qualifications de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, zone CECAFA, actuellement disputées à Kigali, au Rwanda.

Pour sa sixième participation, Yei Joint Stars WFC a enfin franchi le cap de la phase de groupes.

La formation sud-soudanaise, dirigée par Sony Harriet, a terminé en tête du groupe A après avoir dominé Denden FC (Érythrée, 3-0), battu Mafunzo Women WFC (Zanzibar, 1-0), puis accroché le club hôte, Rayon Sports WFC, (1-1).

« C'est une grande satisfaction d'atteindre les demi-finales après avoir échoué à chaque fois en phase de groupes au cours des cinq dernières années », s'est réjouie Sony Harriet.

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Troisième de l'édition 2024, Kawempe Muslim Ladies a également validé son billet pour les demi-finales en terminant en tête du groupe B. Les Ougandaises ont remporté leurs deux rencontres, en s'imposant d'abord face aux tenantes du titre, Commercial Bank of Ethiopia (1-0), avant de corriger le FC Ujeco de Djibouti (8-0), mercredi au Kigali Pele Stadium.

La capitaine Shakira Nyinagahirwa affiche désormais des ambitions élevées : Kawempe Muslim Ladies veut aller au bout.

« Nous avions terminé troisièmes en 2024. Cette fois, nous sommes déterminées à remporter la Coupe », a-t-elle lancé. Son équipe retrouvera Commercial Bank of Ethiopia en demi-finales, samedi.

De son côté, Kenya Police Bullets FC a également réalisé un sans-faute dans le groupe C. Finalistes en 2024, les Kenyanes ont d'abord pris le dessus sur les anciennes championnes de Simba Queens (Tanzanie, 2-1), avant de conclure leur parcours par une victoire contre Top Girls Academy (Burundi, 3-1), mercredi.

David Bujego Rangon, l'entraîneur de Kenya Police Bullets, ne cache pas ses ambitions.

« Nous avons essayé et échoué à remporter le trophée, mais cette fois, nous sommes déterminés et préparés à aller jusqu'au bout et à décrocher le titre », a-t-il assuré.

Une ambition qui passera par Yei Joint Stars, leur adversaire en demi-finales.

Malgré sa défaite face à Kawempe Muslim Ladies, Commercial Bank of Ethiopia, champion en 2024, a également décroché sa place dans le dernier carré en terminant meilleur deuxième des trois groupes. Les Éthiopiennes avaient largement dominé le FC Ujeco (11-0) avant de s'incliner face aux Ougandaises.

Avec trois points et une meilleure différence de buts que Simba Queens, elles ont ainsi obtenu le dernier billet pour les demi-finales.

Les deux affiches du dernier carré se disputeront samedi. Kawempe Muslim Ladies ouvrira le bal face à Commercial Bank of Ethiopia, avant le duel entre Yei Joint Stars WFC et Kenya Police Bullets FC.

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