Afrique: Ligue des Champions Féminine / CECAFA - Le dernier carré est fixé - Deux affiches pour une place en finale

Le dernier carré est désormais connu dans les qualifications de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, zone CECAFA, actuellement disputées à Kigali, au Rwanda.

Pour sa sixième participation, Yei Joint Stars WFC a enfin franchi le cap de la phase de groupes.

La formation sud-soudanaise, dirigée par Sony Harriet, a terminé en tête du groupe A après avoir dominé Denden FC (Érythrée, 3-0), battu Mafunzo Women WFC (Zanzibar, 1-0), puis accroché le club hôte, Rayon Sports WFC, (1-1).

« C'est une grande satisfaction d'atteindre les demi-finales après avoir échoué à chaque fois en phase de groupes au cours des cinq dernières années », s'est réjouie Sony Harriet.

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Troisième de l'édition 2024, Kawempe Muslim Ladies a également validé son billet pour les demi-finales en terminant en tête du groupe B. Les Ougandaises ont remporté leurs deux rencontres, en s'imposant d'abord face aux tenantes du titre, Commercial Bank of Ethiopia (1-0), avant de corriger le FC Ujeco de Djibouti (8-0), mercredi au Kigali Pele Stadium.

La capitaine Shakira Nyinagahirwa affiche désormais des ambitions élevées : Kawempe Muslim Ladies veut aller au bout.

« Nous avions terminé troisièmes en 2024. Cette fois, nous sommes déterminées à remporter la Coupe », a-t-elle lancé. Son équipe retrouvera Commercial Bank of Ethiopia en demi-finales, samedi.

De son côté, Kenya Police Bullets FC a également réalisé un sans-faute dans le groupe C. Finalistes en 2024, les Kenyanes ont d'abord pris le dessus sur les anciennes championnes de Simba Queens (Tanzanie, 2-1), avant de conclure leur parcours par une victoire contre Top Girls Academy (Burundi, 3-1), mercredi.

David Bujego Rangon, l'entraîneur de Kenya Police Bullets, ne cache pas ses ambitions.

« Nous avons essayé et échoué à remporter le trophée, mais cette fois, nous sommes déterminés et préparés à aller jusqu'au bout et à décrocher le titre », a-t-il assuré.

Une ambition qui passera par Yei Joint Stars, leur adversaire en demi-finales.

Malgré sa défaite face à Kawempe Muslim Ladies, Commercial Bank of Ethiopia, champion en 2024, a également décroché sa place dans le dernier carré en terminant meilleur deuxième des trois groupes. Les Éthiopiennes avaient largement dominé le FC Ujeco (11-0) avant de s'incliner face aux Ougandaises.

Avec trois points et une meilleure différence de buts que Simba Queens, elles ont ainsi obtenu le dernier billet pour les demi-finales.

Les deux affiches du dernier carré se disputeront samedi. Kawempe Muslim Ladies ouvrira le bal face à Commercial Bank of Ethiopia, avant le duel entre Yei Joint Stars WFC et Kenya Police Bullets FC.