Afrique: CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 - Les qualifications sur les rails

Le tirage au sort des qualifications pour la CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 a fixé mardi, au siège de la CAF au Caire, les contours de la course aux sept billets encore disponibles pour la phase finale. Seize sélections sont engagées dans cette campagne, qui déterminera les sept équipes appelées à rejoindre le Sénégal, pays hôte et tenant du titre.

Déjà assuré de participer à la compétition, le Sénégal accueillera la phase finale du 7 au 15 novembre 2026. Les sept autres places seront attribuées à l'issue de deux tours de confrontations aller-retour.

Le tirage a notamment offert deux affiches au premier tour, avec une opposition entre Maurice et l'Angola, ainsi qu'un duel entre le Kenya et la Libye.

Les matches aller du premier tour se dérouleront du 18 au 20 septembre, avant les manches retour, programmées du 25 au 27 septembre 2026. L'équipe tirée en premier disputera le match aller à domicile.

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Les deux vainqueurs du premier tour rejoindront ensuite les douze sélections exemptées de cette première étape pour disputer le deuxième tour, qui réunira ainsi 14 équipes.

Le vainqueur de la confrontation entre Maurice et l'Angola retrouvera l'Égypte au deuxième tour, tandis que le Maroc affrontera le vainqueur du duel entre le Kenya et la Libye.

Le deuxième tour proposera également une affiche très attendue entre deux poids lourds du football ouest-africain, le Nigeria et le Ghana. La Côte d'Ivoire sera opposée à la Mauritanie.

Un duel 100 % Afrique australe mettra par ailleurs aux prises les Seychelles et le Malawi, tandis que la Tanzanie affrontera le Mozambique dans une confrontation entre sélections d'Afrique de l'Est. Enfin, le Burundi sera opposé à l'Ouganda.

Les matches aller du deuxième tour auront lieu du 9 au 11 octobre, avant les manches retour, programmées du 16 au 18 octobre 2026. Les sept vainqueurs décrocheront leur billet pour la phase finale à huit équipes, aux côtés du Sénégal.

Résultats du tirage au sort des qualifications de la CAN de Beach Soccer Sénégal 2026

Premier tour :

Maurice - Angola

Kenya - Libye

Matches aller : 18-20 septembre 2026

Matches retour : 25-27 septembre 2026

Deuxième tour :

Vainqueur Maurice/Angola - Égypte

Vainqueur Kenya/Libye - Maroc

Côte d'Ivoire - Mauritanie

Tanzanie - Mozambique

Seychelles - Malawi

Burundi - Ouganda

Nigeria - Ghana

Matches aller : 9-11 octobre 2026

Matches retour : 16-18 octobre 2026

Les horaires et les lieux des rencontres seront communiqués ultérieurement.