Cameroun: Technopark de Bangangté - Les futurs professionnels de l'hôtellerie-restauration à l'épreuve

Le Centre de Formation Professionnelle CFP-SNT Technopark de Bangangté a vécu, le jeudi 13 août 2026, une importante journée consacrée aux soutenances du Diplôme de Qualification Professionnelle (DQP) dans la filière Hôtellerie-Restauration, option Cuisine-Bar-Restaurant.

La session a été marquée par huit soutenances correspondant à huit thèmes distincts.

Chaque apprenant a ainsi présenté individuellement un travail consacré à une problématique différente de celle de ses camarades, permettant au jury d'apprécier la diversité des compétences développées au cours de la formation.

Huit apprenants, huit problématiques professionnelles

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Les travaux présentés ont couvert plusieurs domaines essentiels de la cuisine professionnelle et de la restauration.

Les thèmes abordés portaient notamment sur les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire en restauration, l'approvisionnement et la gestion des stocks en cuisine professionnelle, à travers le cas du Tagidor Garden Resort and Spa, ainsi que les qualités des desserts pâtissiers, également étudiées à partir de l'expérience de cet établissement.

Les candidats ont également défendu des travaux consacrés à l'importance du dressage des plats dans l'amélioration de la satisfaction de la clientèle et de la rentabilité d'un restaurant hôtelier, ainsi qu'à l'influence des produits locaux sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle, avec le cas du Québec Restaurant.

La méthode des 5M en cuisine professionnelle a également fait l'objet d'une soutenance, de même que deux thématiques consacrées au fonctionnement de la brigade de cuisine : son importance dans l'organisation et la qualité du service, puis l'importance du respect de la brigade dans la satisfaction du client.

Ainsi, aucun des huit apprenants n'a présenté le même thème. Cette organisation a permis de proposer au jury un éventail relativement large de problématiques liées aux réalités quotidiennes des métiers de la cuisine, de la restauration et de l'hôtellerie.

Un passage devant un jury composé de professionnels

Les différentes présentations se sont déroulées face à un jury, dans un cadre destiné à évaluer les connaissances, les compétences techniques et la capacité des candidats à défendre leur travail.

Parmi les membres du jury figurait notamment de Mme Caroline EYINGA épouse NSEGBÈ, Déléguée départementale du MINEFOP du Ndé, dont la présence a donné une dimension institutionnelle particulière à cette session d'évaluation.

Face au jury, chaque candidat devait présenter son thème, exposer les résultats de son travail et répondre aux différentes questions permettant d'apprécier sa maîtrise du sujet.

Cette étape constitue un moment important dans le parcours de qualification professionnelle, puisqu'elle confronte les acquis de la formation aux exigences d'une évaluation professionnelle.

Une formation tournée vers les réalités du terrain

À travers ces huit travaux, les apprenants ont abordé des questions directement liées au fonctionnement d'une cuisine professionnelle : hygiène, sécurité alimentaire, approvisionnement, gestion des stocks, pâtisserie, dressage, valorisation des produits locaux, organisation de la brigade et satisfaction de la clientèle.

La présence de partenaires professionnels tels que Tagidor Garden Resort & Spa et Le Québec Restaurant, mentionnés dans les différents travaux, illustre également l'importance accordée à la mise en relation entre la formation et le monde professionnel.

Pour le CFP-SNT Technopark de Bangangté, cette session de soutenance représente donc une nouvelle illustration d'une formation qui cherche à associer connaissances théoriques, compétences pratiques et compréhension des réalités professionnelles.

Une étape vers la qualification et l'insertion professionnelle

Au terme de cette journée, les huit apprenants ont ainsi franchi une étape importante de leur parcours vers l'obtention du Diplôme de Qualification Professionnelle.

Au-delà de la soutenance elle-même, l'exercice leur aura permis de développer leur capacité à rechercher des informations, structurer une réflexion professionnelle, présenter un travail devant un jury et défendre leurs conclusions.

La session du 13 août 2026 restera ainsi comme un temps fort de la formation en Hôtellerie-Restauration, option Cuisine-Bar-Restaurant au CFP-SNT Technopark de Bangangté.

À travers son slogan, « Former aujourd'hui les talents de demain ! », l'établissement entend poursuivre son engagement en faveur d'une formation professionnelle axée sur l'excellence, le professionnalisme, l'innovation et la passion.

Huit apprenants, huit thèmes, huit soutenances : une même ambition, celle de faire de la compétence professionnelle un véritable levier d'insertion, d'entrepreneuriat et de développement.