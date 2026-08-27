Ile Maurice: La charge contre Sattar Hajee Abdoula rayée

27 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

La charge provisoire de blanchiment d'argent contre Sattar Hajee Abdoula a été rayée ce jeudi par la cour de district de Port-Louis. La décision intervient après les débats autour de l'existence d'un «reasonable suspicion», nécessaire à ce stade de la procédure.

Lors des plaidoiries du 13 juillet, Me Raouf Gulbul, avocat de Sattar Hajee Abdoula, avait contesté les fondements de la charge. Il avait notamment souligné que les Rs 3,69 millions visées dans le dossier avaient été créditées sur le compte de Grant Thornton Advisory Services (GTAS) auprès d'AfrAsia Bank, et non sur le compte personnel de son client.

La défense avait également relevé qu'Air Mauritius n'avait jamais réclamé le remboursement de cette somme ni porté plainte au sujet du contrat conclu avec GTAS en mars 2020.

La Financial Crimes Commission (FCC) soutenait, pour sa part, que plusieurs anomalies entourant ce contrat, ainsi que l'implication alléguée de Sattar Hajee Abdoula dans sa négociation, justifiaient la charge provisoire. Après le ruling, Me Gulbul a déclaré à la presse : «FCC bizin konn so limit.»

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