Ile Maurice: Un pas en avant pour la langue et la culture locales

La version de poche du dictionnaire en Kreol Morisien (Diksioner Morisien) a été officiellement lancée mardi, le 25 août, à l'université de Maurice, en présence du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad.

Le professeur Arnaud Carpooran, auteur de l'ouvrage, a déclaré que cette édition de poche témoigne de l'évolution du travail accompli et que le dictionnaire est devenu si utile que les gens aiment l'avoir sur eux. «Si je ne me trompe pas, c'est la sixième édition. En l'espace de 20 ans, c'est pas mal. En attendant la version électronique, cette version de poche répond aux besoins d'un public étudiant. Plus ça devient volumineux, moins c'est pratique pour transporter, donc c'est pour cette raison qu'on l'a fait», a souligné Arnaud Carpooran.

Le professeur Carpooran a aussi évoqué la transformation d'un dictionnaire normal en format de poche, un processus qui nécessite des compétences particulières pour rendre ce format plus accessible et pratique. «Je suis plutôt content. Kan nu kompar li avek version pos Larousse ou Oxford, nu panse travay pa mal, so coup d'oeil, so forma, preske 800 pages, ce n'est quand même pas mal pour un petit format.»

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Il a rappelé les progrès accomplis par le Kreol Morisien (KM), depuis sa reconnaissance officielle jusqu'à son introduction et son enseignement dans les écoles. Il a en outre souligné la nécessité de réactiver l'Akademi Kreol Repiblik Moris (AKRM) car selon lui, ce sera le seul organisme qui saura réunir toutes les institutions concernées par l'enseignement du KM.

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a souligné que le dictionnaire de poche constituait une avancée significative pour la promotion de la langue nationale et a remercié les parties prenantes pour leur contribution. Il a réfuté l'idée qu'une langue puisse appartenir à un seul groupe et a insisté sur l'importance de la langue maternelle dans l'éducation des enfants.

Il a également mentionné les discussions en cours avec Cambridge concernant l'éventuelle introduction du KM comme matière principale au niveau du Higher School Certificate.

Lors de la cérémonie de lancement, des certificats ont été remis aux enseignants ayant suivi un programme de perfectionnement professionnel en KM, organisé par l'université de Maurice. Un atelier destiné aux professeurs du secondaire a ensuite porté sur la version révisée du rapport linguistique du KM créole (Rapor Lortograf Kreol Repiblik Moris), actualisant les principaux aspects linguistiques depuis l'introduction de la langue dans les écoles.

Ce rapport révisé évalue son impact sur les évaluations à différents niveaux d'enseignement et son influence sur les usages académiques, institutionnels et médiatiques. Il examine également comment la sensibilisation croissante et la standardisation du KM ont contribué à son développement.