Ile Maurice: Huawei lance son offre Trade-In pour la série Pura 90s à Maurice

Du 17 août au 30 septembre 2026, les consommateurs mauriciens peuvent échanger leur ancien smartphone, quelle que soit sa marque et même s'il est endommagé, pour bénéficier de Rs 6 000 de remise sur le HUAWEI Pura 90s Pro ou de Rs 8 000 sur le HUAWEI Pura 90s Pro Max.

La nouvelle HUAWEI Pura 90s Series, récemment lancée à Maurice, bénéficie désormais de cette offre Trade-In, valable auprès des revendeurs autorisés Huawei. Le programme se veut accessible : les smartphones de toutes marques sont acceptés, qu'ils soient utilisés, défectueux ou endommagés, et l'offre reste applicable même en cas d'achat à crédit. Pour les anciens appareils encore fonctionnels, les équipes en magasin peuvent accompagner le transfert des données vers le nouveau smartphone via Phone Clone.

Le principe est volontairement simple : l'ancien smartphone est remis au moment de l'achat et donne droit à une remise fixe, indépendamment de sa marque. Ainsi, un consommateur optant pour le Pura 90s Pro bénéficie de Rs 6 000 de remise, tandis que celui qui choisit le Pura 90s Pro Max bénéficie de Rs 8 000 de remise.

Une offre de lancement qui se poursuit

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La HUAWEI Pura 90s Series est disponible à Maurice à partir de Rs 49 999. L'offre de lancement comprend un HUAWEI FreeClip, d'une valeur de Rs 7 999, avec le Pro Max, des HUAWEI FreeBuds 7i, d'une valeur de Rs 4 999, avec le Pro, ainsi que des services premium allant jusqu'à Rs 11 999, incluant Huawei Care+, pour les deux modèles. S'y ajoute désormais l'offre Trade-In.

Avec ce programme, Huawei souhaite rendre le passage vers sa nouvelle génération de smartphones flagship plus accessible, tout en donnant une utilité aux anciens appareils qui restent souvent inutilisés. Cette initiative accompagne l'arrivée sur le marché mauricien d'une série construite autour de trois axes : la photographie avancée, l'intelligence artificielle appliquée à l'image et un design flagship distinctif.

Un téléobjectif 200 MP

Au sommet de la gamme, le Pura 90s Pro Max se distingue par sa 200MP Ultra Large Sensor Telephoto Camera. Le téléobjectif repose sur un capteur RYYB de 1/1,28 pouce, associé à un zoom optique 4x, une stabilisation optique et des capacités de macrophotographie, conçu pour préserver les détails à distance - utile pour photographier un artiste en concert, suivre une action sportive depuis les gradins ou isoler un détail dans un paysage. Le Pro Max bénéficie aussi d'un traitement RAW 200 MP en temps réel et d'un enregistrement vidéo ultra-téléobjectif jusqu'à 20x, avec une stabilisation de niveau CIPA 7.0.

L'appareil intègre également une Ultra Lighting HDR Camera de 50 MP, avec un large capteur RYYB et une ouverture réglable de f/1.4 à f/4.0, destinée à mieux restituer les détails dans les scènes très contrastées, comme un coucher de soleil ou une rue éclairée de nuit.

Présente sur les deux modèles, la technologie True-to-Colour Camera 2.0 vise à mieux interpréter les couleurs selon l'éclairage. Selon Huawei, la précision de restitution progresse de 43 % par rapport à la série Pura 80 - un atout dans un environnement comme Maurice, où la lumière varie fortement entre plage ensoleillée, coucher de soleil et scène nocturne.

Intelligence artificielle et macrophotographie

La série mise aussi sur la photographie intelligente. AI Composition 3.0 propose des indications de cadrage pour obtenir une composition plus équilibrée, AI De-glare réduit les reflets indésirables, notamment à travers une vitre, et AI Move permet de repositionner des éléments dans une image en reconstruisant intelligemment l'arrière-plan. S'y ajoutent AI Remove et AI Best Expression, qui donnent davantage de possibilités pour corriger ou optimiser une photographie après la prise de vue.

Le Pura 90s Pro adopte, pour sa part, une Ultra Lighting Macro Telephoto Camera de 50 MP, avec une mise au point possible à cinq centimètres du sujet, ouvrant la voie à des photographies rapprochées de fleurs, bijoux, montres ou petits détails du quotidien, en mode Super Macro téléobjectif de 4x à 8x.

Écran, résistance et autonomie

Le Pro Max bénéficie du nouveau Anti-Reflection and Scratch-Resistant Kunlun Glass, qui réduit les reflets jusqu'à 70 % par rapport à un verre conventionnel, selon les données des laboratoires Huawei, tout en offrant une résistance aux rayures jusqu'à 16 fois supérieure et aux chutes jusqu'à 25 fois supérieure. Le Pura 90s Pro est, quant à lui, équipé du Kunlun Glass de deuxième génération.

Les deux modèles disposent d'une batterie de 6 000 mAh. Le Pro Max prend en charge la recharge filaire HUAWEI SuperCharge 100W, contre 66W pour le Pro. Les deux smartphones bénéficient par ailleurs des certifications IP68 et IP69 de résistance à l'eau et à la poussière, selon les conditions de test définies par Huawei.