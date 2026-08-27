Ile Maurice: Soixante-deux doses d'héroïne et 52 doses de cannabinoïdes synthétiques saisies

27 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Une opération menée par les éléments de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Camp-Carol, Grand-Baie, a conduit à l'arrestation d'un homme soupçonné de possession d'héroïne destinée à la vente.

L'intervention s'est déroulée hier, mercredi 26 août, vers 11 h 20. Les policiers ont procédé à l'arrestation du suspect, un homme de 30 ans, habitant Grand-Baie.

Lors de l'opération, les enquêteurs ont découvert un sachet en plastique contenant 52 feuilles d'aluminium, chacune renfermant une certaine quantité de cannabinoïdes synthétiques. Un autre morceau de sachet en plastique contenait 62 doses d'héroïne, chacune conditionnée séparément.

La quantité totale de cannabinoïdes synthétiques saisie est de 7,18 grammes, tandis que la quantité d'héroïne s'élève à 7,79 grammes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les policiers ont également retrouvé sur le suspect une somme de Rs 3 000. Une perquisition effectuée par la suite à son domicile n'a toutefois permis de découvrir aucun autre objet incriminant.

Dans le cadre de l'enquête, la police soupçonne que l'héroïne était destinée à la vente. Le suspect fait ainsi l'objet d'une accusation provisoire liée à la possession d'héroïne à des fins de trafic.

Une seconde enquête a également été ouverte concernant la somme de Rs 3 000 retrouvée en sa possession, sous l'angle du blanchiment d'argent.

Le suspect a été placé en détention et l'enquête de l'ADSU se poursuit.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.