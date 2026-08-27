Ile Maurice: Soixante-deux doses d'héroïne et 52 doses de cannabinoïdes synthétiques saisies

Une opération menée par les éléments de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Camp-Carol, Grand-Baie, a conduit à l'arrestation d'un homme soupçonné de possession d'héroïne destinée à la vente.

L'intervention s'est déroulée hier, mercredi 26 août, vers 11 h 20. Les policiers ont procédé à l'arrestation du suspect, un homme de 30 ans, habitant Grand-Baie.

Lors de l'opération, les enquêteurs ont découvert un sachet en plastique contenant 52 feuilles d'aluminium, chacune renfermant une certaine quantité de cannabinoïdes synthétiques. Un autre morceau de sachet en plastique contenait 62 doses d'héroïne, chacune conditionnée séparément.

La quantité totale de cannabinoïdes synthétiques saisie est de 7,18 grammes, tandis que la quantité d'héroïne s'élève à 7,79 grammes.

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Les policiers ont également retrouvé sur le suspect une somme de Rs 3 000. Une perquisition effectuée par la suite à son domicile n'a toutefois permis de découvrir aucun autre objet incriminant.

Dans le cadre de l'enquête, la police soupçonne que l'héroïne était destinée à la vente. Le suspect fait ainsi l'objet d'une accusation provisoire liée à la possession d'héroïne à des fins de trafic.

Une seconde enquête a également été ouverte concernant la somme de Rs 3 000 retrouvée en sa possession, sous l'angle du blanchiment d'argent.

Le suspect a été placé en détention et l'enquête de l'ADSU se poursuit.