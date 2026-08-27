Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2026-2027 - Les responsables provinciaux de l'Éducation préparent les conditions de réussite

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, les responsables provinciaux de l'Éducation nationale de toutes les 26 provinces de la RDC, se réunissent à Kinshasa pour préparer les conditions de reprise des cours dès le 1er septembre. Les travaux, organisés du 26 au 27 août par le ministère de l'Éducation, portent notamment sur le bilan de l'année scolaire écoulée, les préparatifs de la rentrée et la mise en oeuvre de nouvelles réformes dans les provinces.

La rencontre réunit notamment les directeurs et ministres provinciaux de l'Éducation. Les échanges portent également sur la répartition des responsabilités entre les niveaux central et provincial et sur la gestion de plusieurs dossiers liés au secteur éducatif.

La gratuité de l'enseignement primaire

La ministre d'État chargée de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, souligne que ces travaux doivent contribuer à consolider et à pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire.

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Elle appelle à une mise en oeuvre concrète des réformes dans les établissements scolaires, notamment à travers les nouveaux programmes d'apprentissage, les clubs de veille citoyenne et les cantines scolaires.

« Les réformes doivent commencer à se voir dans les écoles et à entrer dans les classes », a déclaré Raïssa Malu.

La situation des enseignants figure également parmi les priorités évoquées lors de ces assises. La ministre Malu a allusion notamment à la paie, l'assainissement du fichier des enseignants et la retraite.

Elle a indiqué que le Gouvernement entend poursuivre les efforts engagés dans ces domaines, tout en travaillant avec les banques et les autres agents payeurs à améliorer la qualité des services destinés aux enseignants.

Les provinces sont, de leur côté, appelées à jouer leur rôle dans le cadre de leurs compétences et selon leurs moyens.

Plusieurs dossiers de gestion à examiner

Les participants doivent également se pencher sur des questions liées à la mécanisation, aux nouvelles unités, aux effectifs et à la paie.

Pour Raïssa Malu, la réussite des réformes dépend notamment d'une meilleure coordination entre les différents niveaux de responsabilité et d'outils de gestion permettant de simplifier les procédures et de fiabiliser les données.