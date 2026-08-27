Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire maintenue au 1er septembre malgré l'épidémie d'Ebola en Ituri

La rentrée scolaire 2026-2027 aura bien lieu le 1er septembre 2026 dans la province de l'Ituri, malgré la persistance de l'épidémie de maladie à virus Ebola.

La confirmation a été donnée ce mercredi 26 août à Kinshasa par le directeur de la province éducationnelle Ituri I, Yvon Muke Abwasele. Cette décision intervient alors que des inquiétudes et des tensions persistent sur le terrain quant à la sécurité sanitaire des élèves.

Prévention et enseignement à distance

Yvon Muke Abwasele précise que face aux risques de contamination, les autorités éducatives provinciales ont déjà pris des dispositions nécessaires pour sécuriser le milieu scolaire.

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Les responsables d'établissements ont suivi des sessions de sensibilisation et de formation afin de les permettre de faire appliquer les mesures barrières. Les kits nécessaires ainsi que les cahiers d'exercices pour l'enseignement à distance sont aussi déjà disponibles pour pallier toute urgence, rassure le directeur provincial d'Ituri I.

« Le message à lancer à la population de l'Ituri est de confirmer la reprise des activités scolaires à partir du 1er septembre, telle qu'indiquée par le calendrier et réitérée par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté. Nous sommes prêts. Les cahiers d'exercice prévus pour les écoles concernées par l'enseignement à distance sont déjà en notre possession, de telle sorte que si nous constatons un cas de résurgence dans une école, nous activerons directement l'enseignement à distance pour cette structure. », insiste-t-il.

Plaidoyer des parents d'élèves

Sur le terrain en Ituri, les parents restent partagés entre contraintes financières et craintes d'exposition de leurs enfants au virus. Ils demandent aux autorités un renforcement des dispositifs sanitaires dans l'ensemble des écoles afin de garantir une protection efficace dès le jour de la rentrée.