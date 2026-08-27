Zambie: Haut-Katanga - le poste frontalier de Lonshi inauguré pour renforcer le contrôle des flux entre la RDC et la Zambie

Le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, a inauguré mercredi 26 août le poste frontalier de Lonshi, dans le territoire de Sakania, dans le Haut-Katanga. Cette nouvelle infrastructure vise notamment à renforcer le contrôle des flux migratoires et à faciliter les échanges entre la RDC et la Zambie.

En mission officielle à Lubumbashi depuis mardi dernier, Jacquemain Shabani a présidé la cérémonie d'ouverture en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, du directeur général de la Direction générale de migration (DGM), ainsi que de plusieurs responsables politico-administratifs et sécuritaires.

Situé à environ 90 kilomètres de Sakania, le poste frontalier de Lonshi doit permettre d'améliorer les opérations de contrôle à cette frontière commune entre la RDC et la Zambie, selon le ministère.

Sa construction fait suite à une requête de la société Sabwe Mining, qui souhaitait faciliter l'importation et l'exportation de ses équipements miniers. L'infrastructure devrait également contribuer à fluidifier les échanges commerciaux transfrontaliers entre les deux pays.

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Le nouveau poste comprend 17 bureaux administratifs, 22 dortoirs pour les agents affectés à la frontière et un forage d'eau.

La DGM appelle au respect de la législation

Au cours de la cérémonie, la Direction générale de migration (DGM), a appelé Sabwe Mining à se conformer aux lois et règlements en vigueur en RDC.

La société minière Sabwe a également été invitée à renforcer sa collaboration avec les communautés locales et les autorités politico-administratives. La DGM a notamment insisté sur le respect du cahier des charges et la réalisation des actions prévues en faveur du développement communautaire.

L'ouverture de ce poste frontalier s'inscrit, selon les autorités, dans la politique de modernisation des infrastructures frontalières. Elle doit notamment contribuer à améliorer le contrôle des mouvements transfrontaliers, à renforcer la sécurité aux frontières et à lutter contre la fraude transfrontalière.